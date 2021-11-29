(ÖZET) Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü Jahovic atarken Fenerbahçe'nin golünü Serdar Dursun attı. Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Novak ve sarı kart gören Zajc, Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.





Maçtan önemli dakikalar

Göztepe - Fenerbahçe maçı başladı.

4. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can sağ kanattan topla hareket ederken yan hakemin bayrağı yüzüne geldi. Hafif bir sakatlık yaşayan İrfan Can oyuna devam edebilecek.

9. dakikada Göztepe'de sol kanattan kullanılan kornerde Berkan ortayı yaptı, ön direkte Atınç'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmada ilk 15 dakika geride kalırken konuk ekip Fenerbahçe'nin baskılı ve topa hükmettiği görüldü.

Kim Min Jae tehlikeyi önledi

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jahovic'in şutu savunmada Serdar Aziz'den döndü. Ardından Min-Jae, Tijanic'ten önce davranarak topu uzaklaştırdı.

Berke'den harika kurtarış

33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına doğru yapmış olduğu ortasında Adis Jahovic'in etkili kafa vuruşunu Berke Özer köşeye uzanarak son anda kurtardı. 1 dakika sonra Göztepe yine etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Halil, sol ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.

Jahovic hatayı affetmedi

40. dakikada Fenerbahçe'de Mesut Özil, savunmaya pas atmak istedi ancak araya giren Adis Jahovic, Berke ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda fileleri havalandırdı: 1-0

Fenerbahçe'de sarı kart gören Zajc, Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü.

42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Berkan topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı ev sahibi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46. dakikada Hızlı gelişen Göztepe hücumunda sağ kanatta topu Min-Jae'den kurtaran Jahovic ceza sahasına yerden ortaladı, sağ çaprazda Halil sağ ayağıyla vuruşunu yaptı top yan direkten döndü.

Fenerbahçe golle başladı

47.dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahasında topa kafa vuran Serdar Dursun fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

Fenerbahçe'de Novak, Soner'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Serdar Aziz son anda araya girdi

67. dakikada Nwobodo'nun pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Jahovic ceza alanına girdi, şutunu çekmek üzereyken Serdar Aziz topa son anda dokundu ve tehlikeyi sonlandırdı.

76. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Berkan sol ayağının üstüyle sert vurdu, top yandan auta gitti.

Novak kırmızı kart gördü

88.dakikada önceden sarı kartı bulunan Novak, Soner'e yaptığı hareket sonrası bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada Tijanic ceza sahası yayının üzerinden vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.





Göztepe - Fenerbahçe 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun