ÖZET | Göztepe - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Göztepe'nin golünü 11. dakikada Cherif Ndiaye atarken Karagümrük ise 77. dakikada Lucas Biglia'nın frikik golüyle beraberliği yakaladı.

3 maçlık yenilgi serisini beraberlik ile sonlandırsa da 4 maçtır kazanamayan Göztepe, 15. maçı sonunda 19 puana ulaşırken iç sahadaki başarılı tablosuna rağmen deplasmanda henüz galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise 14 maç sonunda 21 puana ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 11. dakikada Göztepe'de Mossoro, oyunun yönünü sağ kanada çevirdi. Murat Paluli'nin ortasında Karagümrük savunmasının yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Cherif Ndiaye, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

14. dakikada Karagümrük'te Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Fatih topu indirdi. Altı pas üzerinde Mevlüt'ün vuruşunu kaleci Megyeri çizgide çıkarsa da dönen topta Badou Ndiaye, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda pozisyonun başında Fatih'in ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu.

23. dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem’in şutunu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Berkan Emir’in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek’in şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç’in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia’nın sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia’nın şutunu kaleci engelledi.

68. dakikada Aatif Chahechouhe, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kaleci Balazs Megyeri’de kaldı.

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman’ın altıpas üzerinden vurduğu top dışarı çıktı.

GOL | 77. dakikada Fatih Karagümrük'te ceza sahası ön çizgisinden kullanılan serbest vuruşta Lucas Biglia, çok şık bir vuruşla skora eşitliği getirdi: 1-1.

83. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Mihojevic’in kaleye gönderdiği sert şutu defans engelledi.

90+2. dakikada ceza sahası içine topla giren Alassane Ndao’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut kalecide kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88), Mevlüt Erdinç

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)

Fotoğraflar: Gökay Akın