(ÖZET) Göztepe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ve Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çaldığı karşılaşma İzmir ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlhan Palut'un takımına 3 puanı getiren goller 56'da Berkan Emir ve 61'de Stefano Napoleoni kaydetti. Bu sonucun ardından 37 puana yükselen 3 maç sonra galibiyet aldı ve 8. sırada yer aldı. 7 maçtır 3 puan hasreti çeken Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada kaldı, ateş hattından kurtulma fırsatını kaçırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin’in sert şutunu kaleci Beto çeldi.

31’inci dakikada Göztepe’de Berkan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortaladı, Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

GOL | 56’ncı dakikada rakiplerinden sıyrılan Berkan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Gökhan'ı kontrpiyede bıraktı ve ağlarla buluştu: 1-0

GOL | 61’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun yerden pasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, düzgün bir vuruşla farkı ikileyen golü kaydetti: 2-0

70'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in sert vuruşunda Beto köşeye giden topu çelmeyi başardı.

84’üncü dakikada Rizespor Talbi ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Bilal Gölen (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Murat (xxx), Borges (xx), Titi (xxx), Berkan (xxx), Castro (xxx), Soner (xx), Napoleoni (xxx) (Dk. 77 Mossoro x), Deniz (xx), Halil (xx) (Dk. 90+2 Yalçın x), Jerome (xx) (Dk. 84 Wilczek x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Orhan (xx), Talbi (xx), Burak (x), Melnjak (xx), Vetrih (x), Oğuz Kaan (x) (Dk. 71 Sasse x), Boldrin (xx), Samudio (xx), Garmash (x) (Dk. 46 Oğulcan x), Skoda (x) (Dk. 75 Boriachuk x)

GOLLER: Dk. 56 Berkan, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)

SARI KARTLAR: Napoleoni (Göztepe) - Boldrin, Skoda (Çaykur Rizespor)