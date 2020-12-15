ÖZET | Göztepe - Bursaspor maç sonucu: 4-5

Maçtan dakikalar...

19'uncu dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ideye sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.

23'üncü dakikada İsmail Çokçaliş'ın ortasında arka direkte Burak Kapacak topa gelişine vurdu, Bursaspor bu pozisyondan sonuç alamadı

29'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Yalçın'ın pasında Napoleoni gelişine şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Bursaspor golü buldu. Onur'un içeri doldurduğu pozisyonda topu önünde bulan Batuhan düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

32'nci dakikada Göztepe skoru eşitledi. Burekovic'in ortasında arka direkte kafayı vuran Ideye topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

48'inci dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada topa ayak koyan Batuhan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 1-2.

64'üncü dakikada Mossoro'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Ideye müsait durumda topa kötü vurdu.

66'ncı dakikada Bursaspor kontratağa kalktı, Onur'un sert şutunu Megyeri son anda çıkardı.

72'nci dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Halil'in vuruşunda Bursasporu Cüneyt topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

84'üncü dakikada Göztepe üstünlük sayısını buldu. Murat'ın yerden ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Ndiaye şık bir vuruşla fileleri sarstı: 3-2.

90+5'inci dakikada Bursaspor skoru 3-3'e getirdi. Son anlarda Göztepe kalesine yüklenen Bursaspor Çağatay'ın golüyle maçı uzatmaya götürdü.

99'uncu dakikada Bursaspor Batuhan'la bir gol daha buldu. Göztepe savunması ofsayt beklentisiyle savunmada aksadı. Topu sağ kanattan süren Çağatay'ın pasında Batuhan düzgün bir şutla yeşil-beyazlıların 4'üncü golünü kaydetti: 3-4.

113'üncü dakikada hakeme itirazlarını sürdüren Murat Paluli, kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı.

117'nci dakikada skor 4-4'e geldi. Sağdan Burak topu Bursaspor ceza sahasına bıraktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 4-4.

120+2'nci dakikada Bursaspor'dan bir gol daha geldi. Hızlı gelişen atakta Batuhan ceza sahası içinde topla buluşup Göztepe kalecisi Megyeri'yi avladı: 4-5.

Müsabaka deplasman ekibinin 5-4'lük üstünlüğü ile son buldu

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

GÖZTEPE: Megyeri (x) - Nwobodo (x) (Dk. 54 Halil x), Titi (x), Mihojevic (x), Burekovic (xx), Kubilay (x) (Dk. 54 Soner x), Yalçın (xx) (Dk. 72 Ndiaye xx), Mossoro (x), Tripic (xx) (Dk. 87 Burak), Napoleoni (x) (Dk. 54 Murat x), Ideye (xx)

BURSASPOR: Ataberk (xx) - İsmail Çokçalış (xx), Onur (xxx) (Dk. 79 Ozan x), Emirhan (xxx), Burak Kapacak (xx) (Dk. 80 Çağatay xxx), Emre (xx), Özer (xx) (Dk. 75 Ramazan x) (Dk. 115 Kerem), İsmail Can Çavuşluk (xx) (Dk. 46 Cüneyt x), Burak Altıparmak (xxx), Batuhan (xxxx), Ali (xxx)

GOLLER: Dk. 32 Ideye, Dk. 72 Cüney (KK), Dk. 84 - Dk. 117 Ndiaye (Göztepe) - Dk. 31 - Dk. 48 - Dk. 99 - Dk. 120+2 Batuhan, Dk. 90+5 Çağatay (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Burekovic, Ndiaye, Murat, İlhan Palut (Teknik direktör) (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 113 Murat (Göztepe)





Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)