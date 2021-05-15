ÖZET | Göztepe - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı. Beşiktaş, 10. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 69. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 10' Beşiktaş, Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Rachid Ghezzal korneri kullandı, arka direğe gönderdiği topa Welinton kafasıyla dokunarak içeri gönderdi. Orada Vida kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 15' Göztepe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Berkan ceza sahasına ortasını gönderdi. Ndiaye ceza sahasında boş pozisyonda kafası vuruşunu yaptı, top üst direğe çarparak geri geldi. Dönen topu N'Sakala uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düşerek Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Halil şutunu attı ancak Ersin son anda kornere çeldi.

⚽ GOL | 24' Göztepe, Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Orta sahanın az ilerisinden Göztepe Berkan'la serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Atınç kafasını vurdu, arka direğe doğru giden topa Ndiaye dokundu, direkten dönen topa Alpaslan vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

⏱ 30' Göztepe kaleye yakın bir yerden frikik kazandı. Berkan topun başına geldi. Şutunu attı ancak Ersin Destanoğlu köşeye giden topu son anda çıkardı.

⏱ 36' Göztepe bir kez daha etkili geldi. Sol köşeden Berkan ile kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortaya Jahovic kafasını vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

⏱ 40' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta Gökhan Töre, ceza sahasına ortasını gönderdi. Rachid Ghezzal kafasını vurdu ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 45' Beşiktaş gole çok yaklaştı. N'Sakala orta sahada Halil'den topu kaptı. Gökhan Töre topla buluştu. Aradan Larin'e pasını gönderdi. Larin ceza sahasına girip şutunu attı ancak Atınç son anda golü engelledi.

⏱ 50' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Ghezzal arka direğe göndererek kullandı. Orada Vida yükselip kafayla içeriye çevirdi. Larin dokunamadı, top yandan auta çıktı.

⏱ 67' Beşiktaş'ta Larin, Alpaslan tarafından düşürülerek yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

⚽ GOL | Penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Ghezzal, topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

⏱ 74' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta Gökhan Töre ceza sahasına ortasını gönderdi. Josef de Souza boş pozisyonda kafasını vurdu ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

⏱ 78' Göztepe tehlikeli geldi. Sol kanattan Berkan ortasını yaptı. Kaleci Ersin topu elinden kaçırdı, sonrasında Rosier topu uzaklaştırdı.



