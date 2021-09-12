ÖZET | Göztepe - Başakşehir maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in dördüncü haftasında Göztepe , sahasında Başakşehir'i konuk etti. Yeni teknik direktörü Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, geri düşmesine rağmen Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir, 7. dakikada Deniz Türüç ile öne geçerken Göztepe'de Cherif Ndiaye, 64. dakikada skoru eşitledi. Göztepe'de ikinci yarının başında oyuna giren David Tijanic, 83. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Göztepe, bu sezon ilk galibiyetini alarak 4. maç sonunda 5 puana ulaştı. Başakşehir, henüz puan alamayarak ilk 4 haftayı 0 puan ile kapattı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 7. dakikada Başakşehir, sağ kanattan Visca'nın yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine yaptığı vuruş ile öne geçti: 0-1.

15. dakikada Jahovic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency’nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Visca’nın topuna hareketlenen Deniz Türüç’ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga’nın kaleye göndermek istediği top, kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle Duarte’ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Medipol Başakşehir 1-0 üstün bitirdi.

GOL | 64. dakikada Göztepe'de Lourency'nin ortasına ön direkte kafa vuruşunu yapan Cherif Ndiaye, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 83. dakikada Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Cherif Ndiaye, topu sürüp sol çaprazdaki Tijanic'i gördü ve David Tijanic'in vuruşuyla Göztepe, öne geçmeyi başardı: 2-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Göztepe, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig | Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayisimiye, Lima, Visca, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka

Gol: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir (Göztepe)