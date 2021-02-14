ÖZET | Göztepe - Başakşehir maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe , sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Göztepe'yi galibiyete taşıyan golleri 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53. dakikada penaltıdan Peter Zulj kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 59. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 24. maçı sonunda 29 puana ulaştı. Ligde üst üste 4. yenilgisiyle ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir ise 24. maçı sonunda 24 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir’in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic’in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

GOL | 24. dakikada Göztepe'de sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Soner Aydoğdu, takımını öne geçiren isim oldu: 1-0.

33. dakikada Halil’in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan’ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

47. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Berkay’ın ortasında iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunu İrfan çıkardı, dönen topu önünde bulan Fernandes’in vuruşunda top auta gitti.

PENALTI | 51. dakikada Göztepe'de Soner'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Adis Jahovic, Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kalırken maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 53. dakikada Göztepe'de penaltı vuruşunu kullanan Peter Zulj, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

57. dakikada Başakşehir ceza sahası karıştı. Halil’in ortasına kafayı vuran Ndiaye’nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj’un önüne düştü. Zulj’un vuruşunde Adis’e çarpan meşin yuvarlağı önünde bulan Soner’in şutunu kaleci Mert topu kornere çeldi.

GOL | 59. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı taç sonrası Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuruşunu yapan Deniz Türüç, farkı 1'e indirdi: 2-1.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen’in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

90+5. dakikada Rafael, Ndiaye’ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. VAR odasından gelen uyarının ardından Ndiaye’nin ofsaytta olması sebebiyle kart iptal edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Göztepe, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

4 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Göztepe'de karşılaşma sonrası büyük bir sevinç hakimdi.

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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

GÖZTEPE: İrfan - Gassama (Dk. 64 Murat), Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobobo, Soner (Dk.64 Esiti), Zulj (Dk. 70 Diabate), Cheriff Ndiaye, Halil (Dk.87 Tripic), Jahovic (Dk.87 Titi)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Muhammed (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssef (Dk. 63 Mehmet Topal), Berkay, Deniz, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Crivelli

GOLLER: Dk. 24 Soner, Dk. 51 Zulj (P) (Göztepe) - Dk. 59 Deniz (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Nwobobo (Göztepe) - Duarte, Hasan Ali (Medipol Başakşehir)

Fotoğraflar: Gökay Akın