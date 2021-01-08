ÖZET | Göztepe - Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 77. dakikada Doğukan Sinik'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken Antalyaspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve son 3 maçından puanla ayrılmış oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye’nin şutu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Göztepe'de Berkan'ın sol kanattan yaptığı orta sonrası altı pasa düşen topta Titi'nin vuruşu, çizgideki Orgill'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Göztepe - Antalyaspor maçının ikinci yarısı başladı.

46. dakikada topla ceza sahasına giren Fredy’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Göztepe defansı engelledi.

49. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.

GOL | 77. dakikada Göztepe'nin korneri sonrası kontratak şansı yakalayan Antalyaspor'da Fredy, topu rakip ceza sahasına kadar götürüp içeri çevirmeye çalışırken Göztepe savunması bu pası engelledi. Tekrar topla buluşan Fredy'nin pasında altı pasta bomboş pozisyonda Doğukan Sinik, takımını öne geçirmeyi başardı: 0-1.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zlatko Tripic altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Fotoğraflar: Gökay Akın

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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mert Güzenge , Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

GÖZTEPE: İrfan Can – Murat, Mihojevic (Dk. 80 Tripic), Titi, Berkan (Dk. 59 Burekovic), Kubilay (Dk. 58 Yalçın), Soner, Napoleoni (Dk. 71 Burak), Halil, Ndiaye, Ideye

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin – Bünyamin , Veysel (Dk. 15 Ersan), Naldo, Kudriashov, Hakan, Nuri (Dk. 68 Doğukan), Fredy, Gökdeniz (Dk. 68 Jahovic), Orgill , Amilton (Dk. 90+2 Eren)

GOL: Dk. 77 Doğukan (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Murat, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Antalyaspor)