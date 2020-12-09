ÖZET - Göztepe - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor Gürsel Aksel Stadyumu'nda'da karşı karşıya geldi. Mücadeledinin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi Göztepe ikinci yarıda bulduğu tek golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı bildi.

Göztepe'nin tek golü 72. dakikada Tripic'ten gelirken Alanyaspor'da sarı kart gören Salih Uçan Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Göztepe bu galibiyetin ardından puanını 18 yaparak 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Göztepe gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise forma Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fotoğraflar: Gökay Akın

Göztepe ve Alanyasporlu futbolcular mücadele öncesi PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olaylarını protesto etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Alanyaspor Babacar ile etkili geldi. Golcü futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Soner'in vuruşunda 17 yaşındaki Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Alanyaspor'da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

48. dakikada Guilherme'nin muhteşem vuruşunda Alanyaspor kalecisi Marafona golü önledi.

50. dakikada Babacar frikik ile gole çok yaklaştı. İrfancan gole izin vermedi. Dönen topa Berkan Kutlu vurdu İrfancan kornere çeldi.

62. dakikada Göztepe inanılmaz bir pozisyon yakaladı. Önce Ndiaye ardından Halil'in vuruşunda Marafona golü önledi.

GOOOOOL | 70. dakikada Zlatko Tripic muhteşem bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Asisti yapan isim Halil Akbunar oldu.

Göztepe - Alanyaspor 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.







