ÖZET | Giresunspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Trabzonspor , Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Trabzonspor böylece puanını 9 yaptı ve +6 averajla milli takım arasına lider olarak girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi kayıpsız yoluna devam ederken galibiyet golünü 7.dakikada Nwakaeme kaydetti. Giresunspor ise 3.haftada da puan alamadı ve son sırada yer aldı.

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STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GZT GİRESUNSPOR: Okan- Zeki (Dk.90+2 Hayrullah), Douglas, Perez, Behich (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Pelupessy (Dk. 87 Champness), Serginho, Diabate (Dk. 75 Balde), Emre, Umut (Dk.46 Doukara)

TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Bakasetas (Dk. 59 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 59 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 75 Koita)

GOLLER: Dk.7 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Behich (GZT Giresunspor) - Bakasetas, İsmail, Djaniny (Trabzonspor)









Maçtan dakikalar

SARI KART! 3.dakikada Trabzonspor takımından Bakasetas rakibinin yüzüne doğru yaptığı hareket sonrasında hakemden sarı kart gördü.

GOL! 7.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan boşa çıktı Nwakaeme bomboş durumda kafayla golü attı.

15.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Bakasetas kullandı ortası doğrudan dışarı gitti

16.dakikada eski Trabzonsporlu Flavio ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

24.dakikada Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına yaklaştı yerden vurdu şutu kaleci Okan'da kaldı

SARI KART! 25.dakikada Trabzonspor'da İsmail Köybaşı rakibin arkadan çekince hakemden sarı kart gördü

UĞURCAN ÇIKARDI! 36.dakikada sağ kanattan gelen topa Umut Nayir vurdu köşeye giden topu kaleci Uğurcan ayakları ile çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 37.dakikada Bakasetas'ın sert şutu direkten geri geldi.

43.dakikada Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, itirazları sonucu sarı kart gördü

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı başladı. Devre arasında Giresunspor'da oyundan Aziz Behich ve Umut Nayir çıktı yerlerine Sankhare ve Doukara girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 60.dakikada Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir çıktı yerlerine Siopis ve Yusuf Sarı girdi

NET FIRSAT! 62.dakikada Nwakaeme'nin ortasına uçarak kafayı Djaniny vurdu şutu az farkla auta gitti

BU KEZ EV SAHİBİ KAÇIRDI! 64.dakikada Serginho ortaladı arka direkte uygun durumda kafayı Sankhare vurdu şutu auta gitti

70.dakikada Yusuf Sarı'nın şutunu kaleci Okan çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Trabzonspor'da Djaniny çıktı yerlerine Koita girdi

80.dakikada Ibrahima Balde'nin şutu savunmadan sekti ve Uğurcan'da kaldı

88.dakikada Nwakaeme ceza sahasına girmeden vurdu kaleci Okan topu güçlükle kontrol etti

Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı.









Giresunspor - Trabzonspor ilk 11'leri...

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Diabate, Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Süper Lig'de 100. kez bordo-mavili takımın formasını giymiş oldu.





HAKAN KELEŞ’TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Giresunspor’da teknik direktör Hakan Keleş, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11’de iki değişikliğe gitti. Keleş, Traore’nin yerine yeni transfer Aziz Behich’e, forvet hattında ise Balde’nin yerine Umut Nayir’e forma verdi. Yeşil-beyazlılarda cezalı olan Hüsamettin ise kadroda yer almadı.

HAKAN KELEŞ PRO LİSANS ALDI

Giresunspor’da Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında pro lisanssız iki maça çıkma hakkını kullanan teknik direktör Hakan Keleş, Trabzonspor müsabakası öncesi bu sorunu çözüme kavuşturdu. Kurallara göre Süper Lig’de iki maça pro lisanssız çıkılabilirken, 49 yaşındaki teknik adam pro lisans alamasaydı, Trabzonspor karşılaşmasında saha kenarında olamayacaktı.

ABDULLAH AVCI’DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11’ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho’nun yerine Abdülkadir Ömür’e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peres’in yerine de Serkan Asan’a 11’de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KAFİLEYE ÇARŞIBAŞI’NDAN KATILDI

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın maçın bir gün öncesinde kulüp tesislerinde yapılan kamp uygulamasına son vermesi nedeniyle futbolcular maç günü tesislere gelerek takıma katılıyordu. Bu doğrultuda Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür de, Giresun’a kara yolu ile giden bordo-mavili kafilenin takım otobüsüne, yol güzerhagında olduğu için bu ilçede dahil oldu.

DENSWIL İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya karılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Denswil, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.