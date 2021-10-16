(ÖZET) Giresunspor - Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Rizespor , Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi.

2. dakikada Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei’ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

12. dakikada Rizespor'da Tyler Boyd direkt kırmızı kart gördü.

21. dakikada Emre Taşdemir’in Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır’ın, Holmen’e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin üstünden az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

62. dakikada Giresunspor, Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

75. dakikada Pelupessy’nin ara pasında Diabate ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden verdiği pasta Sankhare’nin gelişine vurduğu top yandan auta gitti.

79. dakikada Giresunspor kontra atağında Sergio, rakip orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Zeki Yavru’nun Rizespor defansının arkasına attığı uzun topta Balde, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan Akkan iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Diabate’nin ceza sahasının çaprazından sert şutunda top yan direkten döndü.

90+3. dakikada Giresunspor, Champness'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.