(ÖZET) Giresunspor - Konyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Konyaspor 'u konuk etti. Konyaspor, 51. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederken sezon başından bu yana oynadığı 5 lig maçında da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu.

Giresunspor, 5. maçında 3. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. 5. maçında 3. galibiyetini alan Konyaspor ise puanını 11'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Konyaspor'da Endri Çekiçi, ceza sahası içi sağ çaprazda çok şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak dokunuşunu yaptı fakat top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

14. dakikada Konyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Robert Muric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı etkili vuruş az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Giresunspor'da Riad Bajic'in pasında topla buluşan Borja Sainz'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu yakın direkte kaleci Ibrahim Sehic çıkardı.

33. dakikada Doğan Can Davas, kritik yerde Francisco Calvo'dan topu kapıp Konyaspor ceza sahasına girdi. Doğan Can'ın sol ayakla yaptığı vuruşta topun önüne uzanarak müdahale eden Calvo, hatasını telafi etmeyi başardı.

33. dakikada Giresunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta seken topa Borja Sainz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Ramon Arias'ın kafa vuruşunu Ibrahim Sehic, köşeden çıkardı.

45+3. dakikada Konyaspor'un tehlikeli bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Endri Çekiçi'nin vuruşu baraja çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | 51. dakikada Konyaspor'da Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir'in şık kafa vuruşu konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

57. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Onurcan Piri çıkardı.

72. dakikada Konyaspor'da uzun pas sonrası rakip ceza sahası içinde topla buluşan Endri Çekiçi, savunmadan kurtulamazken ceza sahası ön çizgisine açılan topa Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı gitti.

Ikpeazu oyunda

78. dakikada Konyaspor'da golün sahibi Muhammet Demir oyundan çıkarken geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri çeken Uche Ikpeazu oyuna girdi.

81. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Uche Ikpeazu, çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaparken top az farkla dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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Giresunspor - Konyaspor ilk 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir