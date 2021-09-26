ÖZET | Giresunspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaştı. Ligin dibinden kurtulmak isteyen Giresunspor ile formda Kayserispor'u mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Kayserispor, 17. dakikada Attamah ile öne geçti. Kullanılan köşe atışında Giresunspor savunması hata yapınca, boş pozisyondaki Attamah fırsatı harcamadı. 21'de bu kez Kayserispor defansı savunmada yerleşim hatası yaptı ve boşta kalan Giresunsporlu Diabate skoru eşitledi.

İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

1-1'lik beraberliğin ardından Giresunspor ligdeki puanını 2'ye, Kayserispor ise 11'e yükseltti. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti sürüyor.

Giresunspor-Kayserispor maçı ilk 11'leri şu şekilde:

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Mensah, Cardoso, Emrah, Thiam.