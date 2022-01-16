ÖZET | Giresunspor - Kasımpaşa maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouannes ve penaltıdan Florent Hadergjonaj'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi Giresunspor, 29. dakikada Joey Pelupessy'nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmıştı.

Kasımpaşa, ilk golünü 12. dakikada Mortadha Ben Ouannes ile bulmuştu. 29. dakikada Giresunspor, Joey Pelupessy'nin kırmızı kart görmesi sonucunda 10 kişi kaldı. 65'te ise Florent Hadergjonaj, penaltıdan attığı golle Kasımpaşa adına sonucu belirleyen isim oldu.

Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kasımpaşa, bu sezon deplasmanda ise ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, 21 maç sonunda 21 puana yükselmeyi başardı. İç sahada üst üste ikinci yenilgisini alan Giresunspor ise 21. maçlar sonunda 25 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

GOL | 12. dakikada Kasımpaşa'da Brecka'nın savunma arkasına attığı topa hereketlenen Ahmet Engin'in sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un ön direkteki kafa vuruşu direkten döndü fakat dönen topu tamamlayan Mortadha Ben Ouannes, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

22. dakikada Kasımpaşa, hızlı çıkarak rakibini eksik adamla yakaladı. Sol kanattan içeri kat eden Travnik'in sağ ayakla yaptığı vuruş etkisiz oldu ve kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Okan Kocuk yumruklarken ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Michal Travnik, topu Okan'ın üstünden aşırtmak istedi fakat top üst ağlarda kaldı.

KIRMIZI KART | 29. dakikada Giresunspor'da topa vurmak isterken ayağından açan Joey Pelupessy, topun önüne yatan Doğucan'ın suratına ayak tabanıyla sert bir müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.





Giresunspor, Tarkan'ı geçemedi!

35. dakikada Giresunspor'da Hayrullah Bilazer'in ortasını Tarkan Serbest kafayla uzaklaştırdı. Dönen topta Fousseni Diabate'nin vuruşu bir kez daha Tarkan'dan döndü. Sonrasında yakın mesafeden Balde'nin vuruşu da yine Tarkan Serbest'tan döndü.

41. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Ibrahima Balde'nin ceza sahası içinden sol ayakla yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran, köşeye doğru giden topu parmaklarını ucuyla kornere yollamayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın deplasmandaki 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada Kasımpaşa'ta sol kanattan ortaya doğru yönelen Kevin Varga'nın sağ ayakla çektiği sert şut, Diarra'dan sekerek kornere gitti.

PENALTI | 63. dakikada VAR'a giden Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu izledi ve Ibrahima Balde'nin elle oynadığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 65. dakikada Kasımpaşa'da penaltı vuruşunu kullanan Florent Hadergjonaj, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

81. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich'in gelişine yaptığı ortaya arka direkte Ibrahima Balde dokunamadı ve top auta gitti.

83. dakikada Giresunspor'un çıkarken yaptığı top kaybı sonrası savunmanın arkasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşuna Flavio, son anda yatarak müdahale etmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Giresunspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Zeki, Sergio, Balde

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Arda, Shapi, Champness, Umut, Furkan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Yedekler: Harun, Erdem, Veysel, Donk, Feyzi, Hasan, Sarp, Fall, Varga