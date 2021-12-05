ÖZET | Giresunspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'in 15. haftasında Giresunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını geride kapatan Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, 28. dakikada Aleksandar Pesic'in attığı golle ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Giresunspor'u ikinci yarıda galibiyete taşıyan goller 69. dakikada Ibrahima Balde, 83. dakikada Souleymane Doukara ve 88. dakikada bu kez penaltıdan Souleymane Doukara'dan geldi.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Giresunspor, 15 maç sonunda puanını 19'a yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan ve son 6 haftada sadece 1 galibiyet elde edebilen Fatih Karagümrük ise 15 maç sonunda 22 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

20. dakikada Giresunspor'da Balde'nin pasında topla buluşan Diabate'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Viviano çıkardı ve top kornere gitti.

22. dakikada Giresunspor, yine hızlı çıkarken bu kez Diabate'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Suleymanov'un sol ayağına çekerek yaptığı vuruş, Biglia'dan sekerek kornere gitti.

GOL | 28. dakikada Karagümrük'ün ceza sahası sol çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta Caner Erkin ortayı yaparken Giresunspor savunmasında arka direkte Alexis Perez'in topu uzaklaştıramaması ile Aleksandar Pesic'in çenesine doğru çarpan top ağlara gitti: 0-1.

43. dakikada Giresunspor'da Aziz Behich'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağına çekerek yaptığı vuruşu, kaleci Viviano çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, Giresunspor karşısında 1-0 önde tamamladı.

47. dakikadaki Giresunspor atağında Balde’nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano’da kaldı.

63. dakikada defansın arakasına atılan ara pasında Emre Mor kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

GOL | 69. dakikada Diabate ile paslaşan Suleymanov'un sağ çizgiden içeri çevirdiği topta Ibrahima Balde, altı pas üzerinden boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

77. dakikadaki Doukara’nın ceza alanı dışından çektiği sert şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.

GOL | 83. dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşu kaleci Viviano çıkarırken dönen topu tamamlayan Doukara, takımını öne geçirdi: 2-1.

PENALTI | 86. dakikada sol çizgide Tunay Torun'dan topu kapan Aziz Behich, sonrasında Tunay'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Giresunspor, penaltı kazandı.

GOL | 88. dakikada penaltıdan Doukara, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Champness dk. 70), Traore (Pelupessy dk. 78), Balde (Doukara dk. 70), Aziz Behich (Emre dk. 90), Diabate, Flavio, Alexis Perez, Suleymanov (Hayrullah dk. 90)

Yedekler: Onurcan, Umut, Sergen, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fatih Karagümrük: Viviano, Lucas, Emre (Tunay dk. 80), Jimmy (Erhun dk. 85), Luckassen, Hedenstad, Pesic, Zukanovic, Caner (Balkovec dk. 80), Bertolacci (Adnan dk. 71 ), Karamoh (Ahmed dk. 71)

Yedekler: Utku, Efe, Alparslan, Bahattin Berke, Baniya

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük), İbrahima Balde (dk. 70), Souleymane Doukara (dk. 84 ve 88 pen.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Flavio Da Silva (Giresunspor), Tunay Torun (Fatih Karagümrük)