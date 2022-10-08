(ÖZET) Giresunspor-Beşiktaş maç sonucu: 0-1

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Başakşehir'e kaybeden, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalan Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. Çotanak Stadı'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 90 dakikada tempo bir an olsun düşmedi.

15. dakikada Tayyip Talha'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi, penaltı kararı çıktı. 20. dakikada Wout Weghorst, penaltı Onurcan'ı geçemezken 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç bir kez daha sahneye çıktı. Yaptığı estetik vuruşla ağları sarsmayı başaran 22 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü atarak takımın 3 puanı getirdi.

Nefes kesen mücadeleyi 1-0 önde tamamlayan ve 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Valerien Ismael'in ekibi, 18 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.90. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken Giresun'da mağlubiyet nedeniyle büyük bir üzüntü yaşandı. 5 maçtır kazanamayan Hakan Keleş'li Çotanaklar, 8 puanda kalarak 12. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Sol kanatta topla buluşan Redmond, ceza alanındaki Weghorst'a ortasını yaptı. Araya giren Giresunspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Giresunsporlu oyuncular ve teknik heyet, Kuwas'ın kafa vuruşunda topa müdahale eden Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu devam ettirdi.





10' Dele Alli, sağ çaprazda müsait durumda top bekleyen Weghorst'a pası göndermek istedi, Alexis Perez araya girerek topu uzaklaştırdı.

12' Beşiktaş'ta zorunlu oyuncu değişikliği... Arka adalesinden sakatlanan Roman Saiss'in yerine Emrecan Uzunhan oyuna dahil oldu.

13' Giresunspor'da Murat Cem, Rosier'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL İPTAL, PENALTI | 15' Masuaku'nun sağ çaprazdan yaptığı orta sonrası kale sahası içerisinde Giresunspor savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı.

VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi. Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 20' Beşiktaş, öne geçme fırsatını kullanamadı. Hollandalı golcü Weghorst'un vuruşunda Onurcan, köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi. 14. Süper Lig maçını oynayan Onurcan, ilk kez penaltı kurtarışı yaptı.

27' Masuaku'nun kaleye yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

28' Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, hızlı gelişen Giresunspor atağında Kuwas'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya koşu yapan Deli Alli, kafa vuruşunu yaptı. Giresunspor savunması, ters bir vuruş yaparken son anda kaleci Onurcan topu kontrol etti.

33' Giresunspor'da Arias, Gedson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü, Beşiktaş kaleyi tam cepheden gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Redmond'ın vuruşunda Onurcan, yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.

GOL | 34' Beşiktaş, Giresun deplasmanında öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kullandığı kornere koşu yapan Josef, arka direkte buluştuğu topu ceza sahasına gönderdi. Emrecan'dan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a gelen 22 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü attı.

38' Gedson'un sol kanattan kullandığı kornerde Emrecan Uzunhan, kafa vuruşu yapmak için sıçradı ancak savunma topu bir kez daha kornere gönderdi.

45+3' Giresunspor'da Campuzano, Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Redmond'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

45+4' Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda buluştuğu topla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Giresunspor'da Murat Cem'in yerine Savicevic oyunda. Beşiktaş ise aynı kadrosuyla sahada.

47' Beşiktaş tek paslarla etkili çıktı. Weghorst'un pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Redmond'ın vuruşunda meşin yuvarlak. yandan auta gitti.

52' Rakip yarı sahada etkili olmaya çalışan ev sahibinde Ramon Arias'ın doldurduğu top, kaleci Ersin'de kaldı.

60' Ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Kuwas'ın vuruşunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

62' Valerien Ismael'den 2 hamle geldi. N'Koudou ve Ghezzal oyunda, Rosier ile Redmond kenarda.

66' Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yükselttiği topa Tayyip Talha yükseldi. Genç stoperin vuramadığı top auta çıktı.

66' Giresunspor'da Kuwas'ın yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu.

71' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, ceza alanı önünde Savicevic'i düşürdü ve sarı kart gördü.

72' Sol çaprazdan Görkem'in kullandığı serbest vuruşu Ersin çift yumrukla uzaklaştırdı.

74' Rakip savunmadan şık çalımlarla sıyrılan Dele Alli, pasını Ghezzal'e aktardı. Cezayirli yıldızın sağ ayağıyla attığı şutta top kaleci Onurcan'da kaldı.

75' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Necip Uysal, Dele Alli'nin yerine Cenk Tosun oyunda.

79' Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Campuzano'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

81' Giresunspor'da Görkem Sağlam'ın yerine Senghor oyunda.

83' Savicevic'in uzun topunda savunmadan seken topu önünde bulan Borja Sainz'in şutunda top Ersin'de kaldı.

85' Ev sahibi ekipte Alper Uludağ kenara geldi, Doğan Can Davas oyuna dahil oldu.

87' Ghezzal'in pasında savunma arkasında topla buluşan N'Koudou, Weghorst'u gördü. Hollandalı golcünün vuruşunda top kaleci Onurcan'da kaldı.

90' Borja Sainz'in uzun pasına sağ kanattan koşu yapan Hayrullah hareketlendi ve tek pasla topu Oğulcan'a indirdi. Müsait durumda vuruşunu yapan Oğulcan, ağları sarsarken VAR'da incelenen gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Yaşar Kemal Uğurlu, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan, Suat Arslanboğa

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 86 Doğan Can Davas), Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Saviceic), Kuwas (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Borjia Sainz, Görkem Sağlam (Dk. 81 Senghor), Bajic

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier (Dk. 62 N'Koudou, Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 12 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Josef, Tayfur Bingöl, Gedson (Dk. 74 Necip Uysal), Dele Alli (Dk. 74 Cenk Tosun), Redmond (Dk. 62 Ghezzal), Weghorst

GOL: Dk. 34 Tayyip Talha (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Murat Cem Akpınar, Arias, Campuzano, Borjia Sainz (Giresunspor) - Rosier, Gedson, Cenk Tosun (Beşiktaş)



