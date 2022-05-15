(ÖZET) Giresunspor - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig 'in 37. haftasında Hakan Keleş'li Giresunspor'a konuk oldu. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 90 dakikada puanlar paylaşıldı.

45+2'de Stefano Okaka ile öne geçen Başakşehir'e Giresunspor'un yanıtı 72'de Alexis Perez'le geldi. 1-1 sona eren 90 dakika sonrası Başakşehir, 62 puana yükseldi. Konyaspor 'un 5 puan gerisine düşen İstanbul ekibinin 3. sıra şansı kalmadı. Ligde bir iddiası kalmayan Çotanaklar ise 45 puanla 15. basamakta yer aldı.

Maçtan dakikalar:

35. dakikada Başakşehir’de Mahmut’un kullandığı köşe vuruşuna yükselen Trezeguet’in kafa vuruşu kale yakınından dışarı çıktı.

39. dakikada Başakşehir’de Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onurcan kornere çıkardı.

GOL | 45+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tolga’nın ortasında top Giresunspor savunmasına çarparak Okaka’nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarında topu önünde bulan Okaka’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

İlk 45 dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada sol kanattan ilerleyen Alexis Perez, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Flavio’nun derinlemesine pası kontrol eden Zeki, topu Sergio’ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

71. dakikada sağ kanattan Chiquinho’nun pasında topla buluşan Sergio'nun ortasında Umut’un vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

72. dakikada Giresunspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alexis Perez, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Kâmil Çetin xx, Gökahn Barçın xx

Giresunspor: Onurcan xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx (Emre dk. 83 ?), Diabate xx (Muhammed dk. 72 x), Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xxx, Sergen xx, Hayrullah xx

Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Başakşehir: Volkan xx, Leonardo xx, Epureanu xx, Berkay xx (Aleksic xx dk. 61), Mahmut xx, Guldbrandsen xx (Okaka xxx dk. 13), Deniz xx (Serdar xx dk. 61), Tolga xx, Lima xx, Trezeguet xx, Junior xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Chadli, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Stefano Okaka (dk. 45+2) (Başakşehir), Alexis Perez (dk. 72) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Sergio Junior, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Emre Taşdemir, Alexis Perez (Giresunspor) Daniel Aleksic, Junior Caiçara (Başakşehir)