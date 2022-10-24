(ÖZET) Giresunspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Giresunspor-Ankaragücü maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galibiyet hasreti 7 maça yükselen ve 16. sırada kalan Çotanaklar'ın golü Rijad Bajic'ten geldi. 17. basamaktaki Başkent ekibinin sayısını ise penaltıdan Jese kaydetti.
Süper Lig 'in 11. haftasında ateş hattında yer alan Giresunspor ile Ankaragücü, Çotanak Stadı'nda kozlarını paylaştı, Suat Arslanboğa'nın yönettiği 90 dakikada puanlar paylaşıldı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi.
69. dakikada Jese'nin golüyle öne geçen Ankaragücü, üstünlüğünü koruyamadı, 85. dakikada ev sahibi ekibin Boşnak forveti Rijad Bajic sahneye çıktı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
7 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, 9 puanla haftayı 16. sırada kapattı. 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Giresun'da 1 puanı hanesine yazdıran Başkent temsilcisi ise 8 puanla 17. sırada yer aldı.
Hakan Keleş'li Giresunspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü ise ağırlayacağı Hatayspor karşısında kazanıp evinde çıkışa geçmenin peşinde olacak.
Maçtan dakikalar:
1. dakikadaki Giresunspor atağında Serginho ve Bajic paslaşmasında seken topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Serginho'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada Campuzano'nun pasıyla Serginho ceza sahasına girdi, vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada gelişen Giresunspor atağında Serginho'nun pasında Sainz'in şutu direkten geri geldi, dönen topa Serginho vururken, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Serginho vurdu, top üstten auta çıktı.
50. dakikadaki Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.
55. dakikada Alper'in sol kanattan kestiği ortaya altıpasta Bajic dokundu, kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.
60. dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.
66. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Ankaragücü Jese'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
70. dakikada Görkem'in kullandığı serbest vuruşu arka direkte Alper doldurdu, Alexis Perez'in vuruşunu kaleci Gökhan çizgiden çıkardı.
81. dakikada Alper'in yaptığı ortayı kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
83. dakikada Savicevic'in kullandığı köşe vuruşunda Oğulcan'ın kafa vuruşunu Gökhan yine çizgiden çıkardı.
85. dakikada Kuwas'ın pasında Bajic'in golüyle skora denge geldi. 1-1
93. dakikada Macheda'nın vuruşu Onurcan'da kaldı.
90+5. dakikada Alper'in ortasına Kuwas'ın gelişine volesi üstten auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Selahattin Altay xx, Furkan Ürün xx, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Giersunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Murat Cem xx (Savicevic dk. 73 xx), Campuzano xx, Sergio xx, Sainz xx (Oğulcan dk. 62 xx), Görkem xx (Kuwas dk. 73 xx), Bajic xxx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Doğan Can, Rahmetullah, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankaragücü: Gökhan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin xx (Atakan dk. 46 xx), Taylan xx, Tolga xx, Beridze xx (Ariyibi dk. 80 xx), Jese xxx (Diack dk. 80 xx), Emre xx (Chatzigiovanis dk. 88 ?), Sowe xx (Macheda dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır, Şahverdi, Moreira, Oğuz, Fıratcan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Jese Rodriguez Ruiz (pen. dk. 69) (MKE Ankaragücü), Riad Bajic (dk. 85) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Rodriguez, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü) Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, Jorman Campuzano (Giresunspor)