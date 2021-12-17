(ÖZET) Giresunspor - Altay maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'de 17. haftanın perdesi Giresun'da açıldı, Giresunspor ile Altay, 3 puan için kozlarını paylaştı. Çotanak Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Adana Demirspor deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi eden Çotanaklar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 22 puanla 11. sıraya yerleşti. Son 5 maçtan 4 galibiyet çıkaran, evinde üst üste 3. kez kazanan Hakan Keleş'in ekibine 3 puanı getiren goller; 31'de Magomed Suleymanov, 61'de Ibrahima Balde ve 72'de Fousseni Diabate'den (Penaltı) geldi.

10 maçtır kazanamayan Altay'ın tek sayısını 81'de Andre Poko kaydetti. 18 puanla 16. sırada kalan İzmir ekibinde ayrıca Marco Paixao, 90+6'da kazanılan penaltıda Okan Kocuk'u geçemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Suleymanov'un pasıyla savunma arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, gole izin vermedi.

18. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Serginho ortasını yaptı. Suleymanov'un gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

31. dakikada Giresunspor öne geçti. Hayrullah'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Suleymanov'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada Giresunspor ikinci gole çok yaklaştı. Suleymanov'un kullandığı kornerde Perez kafayı vurdu, kaleci Lis topu 90'dan çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Traore'nin şutunda top ceza sahası içinde Diabate'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

61. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Diarra'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Balde, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

70. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Suleymanov, Pinares'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, topu ağlara gönderdi: 3-0.

81. dakikada Altay farkı 2'ye düşürdü. Sağ kanattan gelişen atakta Kappel ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Poko'nun kafa vuruşunda top ağara gitti: 3-1.

90+5. dakikada Giresunspor ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlak Doukara'nın eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Paixao'nun penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk- Hayrullah Bilazer, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich (Dk.86 Emre), Traore, Pelupessy, Serginho (Dk. 76 Champness), Suleymanov (Dk. 86 Sergen), Diabete (Dk. 90+2 Umut), Balde (Dk. 76 Doukara)

ALTAY: Lis- Naderi, İbrahim Öztürk (Dk. 63 Zeki Yıldırım), Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Pinares, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Poko, Rodrigez (Dk. 46 Bamba), Rayan (Dk. 46 Paixao)

GOLLER: Dk. 31 Süleymanov, Dk. 61 Balde, Dk. 72 Diabete (P) (GZT Giresunspor)- Dk. 81 Poko (Altay)

SARI KARTLAR: Perez (GZT Giresunspor) - Murat Akça, Rayan (Altay)