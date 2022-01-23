(ÖZET) Giresunspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-3

Giresunspor ile Alanyaspor , Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray galibiyetinin ardından Kasımpaşa'ya kaybeden, lider Trabzonspor 'la berabere kalan Hakan Keleş'li Çotanaklar sahasında formda Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldular.

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Mücadeleye hızlı başlayan taraf Akdeniz ekibi oldu. Farioli'nin öğrenicleri 5. dakikada Davdison'un golü ile skoru 1-0'a getirdiler. Bu golden sonra son haftaların formda ismi Emre Akbaba sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golle bu sezon tecrübeli futbolcu 7. golüne de imza atmış oldu.

Ev sahibi Giresunspor ise kalesinde art arda gördüğü gollerin ardından Alanyaspor kalesinde daha fazla görünen taraf oldu. Çotanaklar, ilk yarı bitmeden aradıkları golü 41. dakikada Umut Nayir'in ayağından buldu ve farkı 1'e indirmeyi başardılar. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Mücadelenin 2. yarısında da Alanyaspor'a oranla daha atak bir görüntü sergileyen ev sahibi ekip bir türlü istediği golü bulamadı. Alanyaspor ise daha çok kendi sahasında bekleyip kontra atak futbolu oynamaya çalıştı. Alanyaspor 90+7'de Emre Akbaba ile skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ve 3 puana ulaşan taraf Alanyaspor oldu. İlk yarıda da skor üreten tecrübeli futbolcu gol sayısını da böylece 8'e çıkarmış oldu.

Farioli ile çıkışa geçen Alanyaspor üst üste 3 maçında da 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Alınan bu sonuçla Giresunspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu skorun ardından Alanyaspor puanını 38'e yükseltirken, Giresunspor 26 puanda kaldı.

Goller nasıl oldu?

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alanyaspor Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Efkan’ın, Giresunspor savunmasının arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Davidson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Novais’in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba, topu filelere gönderdi.

Maça hızlı başlayan taraf Alanyaspor oldu ve Davdison'un golünden sadece bir dakika sonra bu kez sahneye çıkan Emre Akbaba oldu ve son dönemin en formda ismi skoru 2-0'a getirdi. Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor'da ligdeki 7. golünü kaydetti.

Maçın 41. dakikasında Giresunspor farkı 1'e indiren golü Umut Nayir ile buldu. Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Diabate’nin yerden ceza alanına kestiği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Umut Nayir, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.

Maçın 90+7. dakikasında Giresunspor tüm hatlarıyla yüklenirken kontra atağa çıkan Emre Akbaba ceza sahası dışınd aldığı topla altı pasa kadar indi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı tecrübeli futbolcu klasını konuşturarak aşırtma bir vuruşla maçın skorunu tayin etti.

Maçın 11'leri

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Zeki, Flavio, Umut, Diabate, Shapi, Balde

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson