(ÖZET) Giresunspor - Adanaspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’de heyecan yeniden başladı, Giresunspor kaldığı yerden devam etti... Ligde oy nadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Yeşil-Beyazlılar sahasında ateş hattında bulunan Adanaspor’u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçta çok iyi bir geri dönüşe imza atarak, rakibini 3-1’le geçti. İlk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı.

Ateşi hissediyor

İkinci devrede ise gol yağmuru yaşandı. 59’da Adana’nın devre arasında Galatasaray’dan kiraladığı Celil Yüksel’in vuruşunda Ahmet Kesim’den seken top ağlara gitti: 0- 1. Çotanaklar’ın cevabı gecikmedi, Ahmet Kesim 65’te kornerden gelen ortada topu kafayla ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Maçın uzatma anlarında ise Raul Rusescu sahneye çıktı. Rumen yıldız 90+5’te Giresunspor’u 2-1 öne geçirdi. Santra sonrası atağa kalkan Giresunspor ’un kazandığı penaltıda Rusescu 90+6’da topu ağlara gönderdi ve skoru ilan ettii: 3-1.

Bu sonuçla Giresunspor 41 puana yükseldi ve Play-Off hattıyla farkı 2 puana indirdi. 20 puanda kalan Adanaspor ise ligde kalma umutlarını zora soktu.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Ali Akkor, Ali Tuna

Giresunspor: Metin Erol, Mehmet Taş, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 60 Del Valle), Mehmet Güven (Dk. 90 2 Renan), Landel, Milinkovic (Dk. 85 Veysel Karani Ünal), Özgür Can Özcan (Dk. 85 Alpay Koçaklı), Rusescu

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Savaş Polat (Dk. 85 Diop), Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 74 Furkan Özçal), Celil Yüksel, Bagayoko (Dk. 61 Hakan Barış), Umut Sözen (Dk. 60 Ahmet Dereli), Eren Keleş (Dk. 85 Mbilla), Eze

Goller: Dk. 59 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 65 Ahmet Kesim, Dk. 90+5 ve 90+6 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90 1 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 72 Rusescu, Dk. 90+3 Renan (Giresunspor)