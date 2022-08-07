ÖZET Giresunspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-3

Spor Toto Süper Lig 'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Giresunspor - Adana Demirspor maçı başladı.

14. dakikada ev sahibi Giresunspor'da Doğan Can'ın ceza sahası dışından gol girişimi sonuçsuz kaldı.

17. dakikada Adana Demirspor Belhanda ile pozisyon üretti. Faslı futbolcunun ceza sahasından şutu direğin hemen üzerinden auta gitti.

Açılış Gökhan İnler'den!

23.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Assombalonga şutu defanstan sekti ve Gökhan İnler'in önünde kaldı. yerden sert ve düzgün vuran Gökhan, Adana Demirspor'un bu sezonki ilk golünü attı.

Giresun'da fark ikiye çıktı

29. dakikada Belhanda durumu 2-0'a getirdi. Rakitsky'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sevensson'un ortasında Belhanda topu filelerle buluşturdu ve Adana Demirspor deplasmanda 2-0 öne geçti.

İlk yarı 2-0 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Giresun farkı bire indirdi

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından set vuran Serginho'nun şutuna kale ağzında Borja dokundu ve skor 2-1'e geldi.

Bajic gole çok yaklaştı!

76. dakikada gelişen Giresunspor atağında Savicevic'in pasında topla buluşan Bajic'in kaleye sırtı dönükken yapmış olduğu vuruşu kaleci Ertaç son anda kurtardı!

Onyekuru fırsatçılığını konuşturdu

82. dakikada Giresunspor savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak kısa kalan topa Semig Güler kafa vurdu ve Onyekuru'ya pas oldu. Savunmanın arkasına sarkan Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluşturdu ve fark yeniden ikiye çıktı: 1-3

Rahmetullah'tan harika gol!

90+1. dakikada Giresunspor Rahmetullah ile farkı yeniden bire indirdi. Ceza sahası dışından ve köşeye topa çok sert vuran Rahmetullah topu ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga

Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.



