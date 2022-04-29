(ÖZET) Giresunspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Düşme hattının ateşini hisseden Giresunspor zorlu maçta Mavi Şimşekler karşısına ligde kalışını ilan etmek için çıktı. Adana ekibi ise ilk sezonunda Avrupa Kupaları'na katılım alma hakkını kazanmak adına avantaj sağlamayı hedefliyordu.

Hedefi olan iki takımın maçında ev sahibi ekip Çotanaklar güldü. Yeşil-Beyazlılar, 21'de Umut Nayir, 48'de Serginho'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Çotanaklar bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla da olsa ateş hattıyla farkını 13 puana çıkarttı. Adana Demirspor ise 52 puanda kalarak, Avrupa hedefi doğrultusunda ağır yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

5' Chiquingo'yla, Giresunspor gole yaklaştı.. Brezilyalı futbolcu ceza sahası sol çaprazından uzak direği düşündü ancak top az farkla dışarda.

10' Diabate sol kanattan hareketlendi, topu içeriye çevirdi, penaltı noktası üzerinden Serginho topu kontrol edip, döndü vurdu ancak top kalecide kaldı.

DİREK!

15' Savunmadan seken top merkezde Serginho'da kladı. Topla birlikte ceza alanına hareketlenen ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcunun şutu üst direkten oyun alanına döndü.

GOL!

21' Giresun atakları sonuç verdi... Sağ kanattan Hayrullah ceza alanına girerken içeri ortaladı, altı pasın önünde Umut Nayir kafayı vurdu ve Çotanaklar'ı zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

48' Ceza sahasında topla buluşan Diabate harika rebona ile topu altı pasa doğru havalandırdı, ceza sahasında boş kalan Serginho kafa ile vurdu ve golü yaptı: 2-0.

55' Yunus Akgün sağ çaprazdan ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma sona erdi. Giresunspor 2-0 kazandı.

Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga