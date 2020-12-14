ÖZET Giresunspor-Adana Demirspor maç sonucu: 2-0

Zirve mücadelesinde Giresunspor, Adana Demirspor ile kapıştı. Karadeniz ekibi, maça hızlı başladı. Baskının karşılığını alan Çotanak, kaleci Zubas'ın 7'de Hayrullah'ı düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Nalepa, fileleri sarstı: 1-0. İlerleyen bölümde kağıt üstünde ligin en iyi hücum hattına sahip olan Mavi Şimşekler, yokları oynadı. 25'te Hüsamettin'in müdahalesi sonrasında Dibba yerde kaldı, Ümit Öztürk bir daha penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin penaltıyı gole çeviremedi. İlk devre bu skorla sona erdi.

Kötü futbol istifayı getirdi

İkinci yarıda Mavi Şimşekler'in kaçırdığı pozisyonların yanı sıra konuşulması gereken daha önemli bir durum vardı. Teknolojik ürünlerde; cihaza verilen ücret ile alınan kalitenin karşılığını gösteren 'fiyat/performans' denen bir kavram vardır. Bu durumu Mavi Şimşekler'e uyarlayacak olursak yani kadro/performansına bakacak olarak bu oyuncu grubu ile vasatı bile aşamadılar. Erkan, Volkan, Dibba ve Rassoul... Evet, ikinci yarıda gol ve golleri atabilecek pozisyonlara girdiler ancak Ümit Özat'ın bu kadro ile nasıl bir futbol oynatmaya çalıştığını anlayabilen var mıydı? Zafere uzanan Giresun ise ikinci 45 boyunca rakiplerine gözdağı verip, ligin geri kalanında büyük bir tehdit oluşturacağını gösterdi. Maçta son sözü ise Demir'in doldur-boşaltları sonrasında yaptığı kaybın ardından 90+4'te Balde söyledi: 2-0. Öte yandan bu gelişmelerin üzerinde beklenildiği gibi Özat ile yolların resmen ayrıldığı dün gece saatlerinde açıklandı.

Mertcan Polat



