(ÖZET) Getafe - Barcelona maç sonucu: 0-0

İspanya La Liga'nın 37. hafta maçında Xavi yönetimindeki Barcelona deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Getafe forması giyen Milli futbolculardan Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken, 81 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise maçın tamamında mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. kez berabere kalan Getafe, puanını 39 yaparken, 3 maç aradan sonra puan kaybı yaşan Barcelona ise 73 puana yükseldi.



