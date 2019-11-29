(ÖZET) Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-3

Süper Lig’in 13. haftası Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Hamza Hamzaoğlu’nun gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı.

Mücadelenin 44. dakikasında Bifouma ile öne geçen Malatya, soyunma odasına 1-0 önde giderken, ikinci yarı muhteşem bir düelloya sahne oldu. 52'de Sio ile eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 76'da Stancu'nun penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes kesti. 85 ve 88'de Robin Yalçın'la art arda golleri bulan Doğu ekibi, bir anda 3-2 öne geçti.

Skoru belirleyen gol ise 90+1'de Rahmetullah Berişbek'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele 3-3 sona erdi.

Üst üste 4. beraberliği alan Yeni Malatyaspor, puanını 20'ye yükseltti ve 6. sırada kaldı. Hamza Hamzaoğlu ile ayağa kalkan Gençlerbirliği ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Ramos, Halil İbrahim, Baiano, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Ahmed Ildız, Bifouma, Jahovic