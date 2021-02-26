ÖZET | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Yeni Malatyaspor, 34. dakikada Benjamin Tetteh ile öne geçerken Gençlerbirliği, 60. dakikada Ertaç Özbir'in kendi kalesine şeklinde yazılan golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, 21. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kalırken Gençlerbirliği'nde de Ayite, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

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Maçtan dakikalar

KIRMIZI KART | 21. dakikada Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, ceza sahasına hareketlenen Ayite'ye yaptığı faul sonrası ilk anda sarı kart görse de VAR incelemesi sonrasında son adam olarak kartı kırmızıya çevrildi.

23. dakikada Ayite'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında ceza sahası ön çizgisinden serbest vuruşu kullanan Gençlerbirliği'nde Soner Dikme'nin şutu yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Gençlerbirliği sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Soner Dikme, şutunu çekerken altı pas üzerinde Chebake'nin müdahalesiyle top kornere gitti.

GOL | 34. dakikada Gençlerbirliği, sağ kanattan korneri kullanırken topu uzaklaştıran Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, takımını öne geçirdi: 0-1.

Johansson direğe takıldı!

40. dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortayı Malatyaspor savunması çıkarırken dönen topa müthiş bir vuruş yapan Johansson'un şutu, üst direkten döndü.

43. dakikada Gençlerbirliği'nin tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Soner'in vuruşunu kaleci Ertaç kornere yolladı.

45. dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Sandro Lima vuramadı ve top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

49. dakikada Yeni Malatyaspor, yine Mustafa & Tetteh ikilisi ile etkili geldi. Mustafa Eskihellaç taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazdaki Tetteh'e bırakırken Ganalı oyuncunun vuruşu üstten dışarı gitti.

51. dakikada Gençlerbirliği'nde ceza sahası yuvarlağı üzerinde topla buluşan Ayite'nin gelişine yaptığı vuruş, kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

GOL | 60. dakikada Gençlerbirliği'nde Ayite'nin ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruş, direkten dönüp Ertaç'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.

﻿﻿﻿﻿KIRMIZI KART | 71. dakikada Gençlerbirliği'nde Ayite, topla kontratağa çıkan Hadebe'yi düşürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

76. dakikada savunmadan topu alan Mustafa Eskihellaç tek başına tüm savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın vuruşunda top auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş (Dk.46 Polomat), Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.78 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Srdan Spiridonoviç), Mugni (Dk.46 Sefa), Ayite, Sandro Lima

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Hadebe, Ahmed Ildız (Dk. 90+2 Fernando Ruben), Zeki Yavru, Stephen Mallan (Dk.46 Umut Bulut), Mustafa Eskihellaç (Dk.88 Jetmir Topallı), Tetteh

GOLLER: Dk.34 Tetteh, Dk.60 Ertaç Özbir (KK) (Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Arda (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Ayite (Gençlerbirliği) - Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)