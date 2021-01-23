ÖZET | Gençlerbirliği - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

8. dakikada Vitor Hugo'nun vuruşunda top kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.

23. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, sakatlık geçirdi ama tedavisi yapıldıktan sonra tekrar sahaya geri döndü.

27. dakikada Trabzonspor'da bu kez de Ekuban sakatlandı, sağlık ekibi oyun alana girdi. Tedavisi tamamlanan Ekuban oyuna devam etti.

29. dakikada Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen, Berat Özdemir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36. dakikada Trabzonspor, Djaniny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Djaniny attığı gol sonrasında, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün formasını gösterdi.

43. dakikada Gençlerbirliği'nde Furman, Berat Özdemir'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

44. Trabzonspor'da Serkan Asan, Sefa Yılmaz'ın müdahalesi sonrasında sakatlandı. Tedavisi yapılan Serkan Asan oyuna devam etti.

45+1. dakikada Flavio’nun vuruşunda kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

İkinci yarı başlarken Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu ve Murat Yıldırım oyuna girerken, ilk yarıda sarı kart gören Furman ve Soner Dikmen oyundan alındı.

54. dakikada Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın atttığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

80. dakikada Trabzonspor'da Ekuban oyundan çıkarken yerine Kamil Ahmet dahil oldu.

81. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio ve Ömürcan oyundan çıkarken İlker ve Ayite oyuna dahil oldu.

83. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Djaniny oyundan çıktı, Afobe ve Hosseini oyuna girdi.

86. dakikada Gençlerbirliği, Robert Piris'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

90+4. dakikada Trabzonspor'da Kamil Ahmet sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve Trabzonspor'un Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Berat Özdemir eski takımına karşı oynadı

Gençlerbirliği'nden ara transfer döneminde Trabzonspor'a giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Trabzonspor'un ara transfer Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Esat Sancaktar x, Samet Çiçek x

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xxx (İlker Karakaş dk. 82 ?), Arda Kızıldağ xx, Toure xx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx (Murat Yıldırım dk. 46 x), Furman xx (Stancu dk. 46 x), Candeias xx, Sefa Yılmaz xx (Rahmetullah Berişbek dk. 66 x), Sio x (Ayite dk. 82 ?)

Yedekler: Yasin Davuş, Halil İbrahim Pehlivan, Metehan Mert, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hugo xx, İe xx, Xavier xx, Abdülkadir Parmak xx (Hosseini dk. 84?), Berat Ayberk Özdemir xxx, Medeiros xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 80 ?), Djaniny xxx (Afobe dk. 84 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 36), Ekuban (dk. 54) (Trabzonspor), Mendoza (dk. 85 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği), İe, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)