ÖZET | Gençlerbirliği - Sivasspor maç sonucu: 2-3

Gençlerbirliği, Süper Lig ’in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ’u ağırladı. Geçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefledi. 11 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise serisini Başkent'te sürdürmeye çalıştı.

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Maçın ilk dakikalarına Sivasspor etkili başladı. Dakikalar 9'u gösterdiğinde Gradel'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Yatabare kafasıyla vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Maçın 19. dakikasında Sivassporlu futbolcu Robin Yalçın, ceza sahası dışından şutunu attı, köşeye giden topu son anda Nordfeldt kontrol etti.

Gençlerbirliği 24. dakikada tehlikeli geldi. Savunmadan paslaşarak çıkan Ankara ekibinde Lima, ara pasla hareketlendi. Ceza sahasına girmeden köşeye şutunu attı, ancak Ali Şaşal topu kornere çeldi.

GOL | 25. dakikada sağ köşeden Daniel Candeias tarafından kullanılan kornere, ceza sahası içerisinde bulunan Diego Angelo savunmanın arasından yükselerek kafasını vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Bu golle Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | Gençlerbirliği, dakika 37'de Sivasspor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Sağ kanattan bek oyuncusu Johansson topla birlikte ilerledi. Pas atacak arkadaşını ararken Sivasspor savunmasında alan buldu ve topla ilerledi. Johansson ceza sahasına girmeden şık bir vuruş yaptı ve topu filelere göndererek takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Maçın ikinci yarısına Sivasspor etkili başladı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada topa kimse dokunamadı ve arka direkte boş pozisyonda olan Felix'in önünde kaldı. Felix şutunu attı, kaleci Nordfeldt köşeden topu çıkarmayı bildi.

GOL | Dakika 78'de Sivasspor, Jorge Felix'in attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan Erdoğan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde Jorge Felix kafasını vurdu ve Sivasspor farkı bire indirdi.

GOL | Sivasspor, 83. dakikada Kayode'nin golüyle eşitliği yakaladı: 2-2. Sol kanatta Gradel, ceza sahasına ortasını gönderdi. Ön direğe hareketlenen Kayode topa dokundu ve Sivasspor eşitliği yakalayan golü buldu.

GOL | Yiğidolar 90+4'te Polomat'nın kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti. Kayode sağ kanattan yerden ortasını gönderdi. Gençlerbirliği'nde Polomat'ya çarpan top filelerle buluştu ve Sivasspor ikinci yarıda geriden gelerek durumu 3-2'ye getirdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yiğidolar, deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu galibiyet sonrasında Sivasspor, kaybetmeme serisini 12 maça çıkarırken, son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.



