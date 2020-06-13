(ÖZET) Gençlerbirliği - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Konyaspor'u ikinci yarıda gelen gollerle 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyan goller 59. dakikada Giovanni Sio ve 83. dakikada Berat Özdemir'den gelirken Konyaspor'un tek golünü 62. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Gençlerbirliği, corona virüs salgını öncesi yaşadığı 3 maçlık galibiyet hasretini girerek puanını 31'e yükseltti. Konyaspor'un ise corona virüs salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce yakaladığı 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu ve 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Erdem Özgenç’in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic’in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.

24. dakikada Shengelia’nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

36. dakikada Sio’nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Flavio’nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic’in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.

59. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu’nun sağ kanattan ortasında Sio, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

62. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Bajic’in içeriye çevirdiği topu Jevtovic, ceza sahasında tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

70. dakikada Bajic’in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

83. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Candeias’ın sağdan ortasında savunmadan seken topu Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir’e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan genç futbolcunun gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig | Gençlerbirliği: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Dk. 82 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 65 Sefa Yılmaz), Candeias (Dk. 90 İlker Karakaş), Seuntjens (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 65 Ayite), Stancu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson (Dk. 87 Thuram), Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Miya), Bajic

Goller: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Anicic, Dk. 73 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Özgenç, Dk. 90 1 Flavio (Gençlerbirliği)



