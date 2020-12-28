ÖZET | Gençlerbirliği - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında Kayserispor'u evinde son anlarda bulduğu golle 3-2 yendi. Ligin en ilginç maçlarında biri oynanırken hakem Cüneyt Çakır 4 tane gol iptal kararı verdi, iki takım kendi kalesine birer gol atarken iki kez öne geçen konuk ekip sahadan puansız ayrıldı.

Ankara ekibi puanı 15 yaparken Hes Kablo Kayserispor, 10 puanla son sırada kaldı





SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Berat Özdemir (Dk. 90 6 Hüseyin Seyhan), Ayite (Dk. 55 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 90 7 İlker Karakaş)

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala (Dk. 86 Muğdat Çelik), Emre Demir (Dk. 71 İlhan Parlak) Henrique, Kanga

Goller: Dk. 31 Kanga, Dk. 55 Arda Kızıldağ (Kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias, Dk. 70 Berat Özdemir, Dk. 89 Oğuzhan Çapar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah, Dk. 69 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta, Dk. 69 Berad Özdemir (Gençlerbirliği)





Maçtan dakikalar

31. dakikada Kayserispor, Wilfried Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Kayserispor, Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

60. dakikada Kayserispor, Kanga ile bir gol daha buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

63. ve 67. dakikalarda Gençlerbirliği, Giovanni Sio ile 2 gol buldu ancak 2 gol de VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

70. dakikada Gençlerbirliği, Berat Özdemir'in attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

84. dakikada Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile bir gol daha buldu ancak hakem Cüneyt Çakır, Sefa'nın golü öncesinde faul olduğunu belirtti ve VAR incelemesi sonrası filelere giden top gol değeri kazanmadı.

89. dakikada Gençlerbirliği, Oğuzhan Çapar'ın kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.