(ÖZET) Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de ateş hattından uzaklaşmak isteyen iki takım, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa Ankara'da karşı karşıya geldi. 17. dakikada Koita'nın golüyle öne geçen Paşa, ikinci yarıda da 90+4'te Ndongala'yla skoru 2-0 yaptı ve bu önemli deplasmandan 3 puanı almayı başardı.

Bu skorun ardından son 5 maçta 15 puan almayı başaran Kasımpaşa 35 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı. Fuat Çapa yönetimindeki İstanbul temsilcisi yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar...

7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koita’nın yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita’nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Quaresma’nın pasında ceza sahası içi kale önünde kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.

64. dakikada sol taraftan Yusuf’un içeri çevirdiği topa Koita’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

70. dakikada Koita’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Thiam’ın sert şutun kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

71. dakikada Pavelka’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt’ten oyun alanına döndü.

73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ayite’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

90+3. dakikada Haddadi’nin sol taraftan ortasında ceza yayı önünde Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic’in düzeltip doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Tarkan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndongala’nın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2





İki takımın maç kadroları:

Gençlerbirliği:

Kristoffer Nordfeldt - Halil İbrahim Pehlivan - Erdem Özgenç - Flavio Ramos - Zargo Toure - Fabricio Baiano - Daniel Candeias - Floyd Ayite - Giovanni Sio - Stephane Sessegnon - Bogdan Stancu

Yedekler:

Ertaç Özbir - Pierre-Yves Polomat - Ahmet Oğuz - Berat Özdemir - Rahmetullah Berişbek - Mats Seuntjens - Soner Dikmen - Yasin Pehlivan - Sefa Yılmaz - İlker Karakaş

Kasımpaşa:

Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj - Oussama Haddadi - Yassine Meriah - Jorge Fernandes - Aytaç Kara - David Pavelka - Haris Hajradinovic - Mame Thiam - Ricardo Quaresma - Bengali Koita

Yedekler:

Fatih Öztürk - Tomas Brecka - Doğucan Haspolat - Berk Çetin - Tarkan Serbest - Anıl Koç - Dieumerci Ndongala - İlhan Depe - Yusuf Erdoğan - Gerard Gohou