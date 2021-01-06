ÖZET | Gençlerbirliği - Hatayspor maç sonucu: 3-1
Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi kırmızı kart gördü ve hafta sonunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hatayspor'da Boupendza, 9 günde çıktığı 3 maçta 7 gol attı.
Süper Lig 'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u konuk etti.
25. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
34. dakikada Gençlerbirliği, Sio'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak VAR ikazı sonrasında gol iptal edildi.
44. dakikada Hakem Yasin Kol, Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi'nin Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi. Hatayspor'da kırmızı kart gören kaleci Munir, hafta sonunda Beşiktaş 'a karşı forma giyemeyecek.
45+2. dakikada Gençlerbirliği'den Akın Alkan oyuna girerek kaleye geçti.
45+3. dakikada Gençlerbirliği, Piris da Motta'nın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
54. dakikada Gençlerbirliği, Piris da Motta'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
84. dakikada Gençlerbirliği, Sio'nun attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Hatayspor'da Boupendza, 9 günde çıktığı 3 maçta 7 gol attı.