ÖZET | Gençlerbirliği - Galatasaray maç sonucu: 0-2

Galatasaray, Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında hata yapmadı. Ankara'da düşme hattında bulunan rakibini Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle geçen Galatasaray, derbi öncesi puan farkını korudu. Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçip 75 puanla 2.sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 35 puanla 20.sırada kaldı ve son üç haftaya sıkıntılı bölgede girdi.





GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 77 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Falcao)

Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Lima (Gençlerbirliği)





Maçtan dakikalar

2.dakikada Kerem sağ kanattan rakibini geçip ceza sahasına yaklaştı yerden pasını savunma uzaklaştırdı

4.dakikada Ömer Bayram sol kanattan çizgiye indi ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası önünde rakibinden müthiş sıyrıldı bekletmeden vurmak istedi savunmadan seken top kornere gitti

10.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu topu iyi kontrol edemedi ve ceza sahasına giremeden Galatasaray defansına kaptırdı

NORDFLEDT KONTROL ETTİ 12.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Gedson Fernandes kullandı vuruşunu kaleci Nordfledt sektirmeden kontrol etmeyi başardı

19.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı ortasını savunma kornere gönderdi

20.dakikada Gençlerbirliği savunmadan uzun pasla çıktı. Sol kanattan bindiren Halil İbrahim çizgiye kadar indi ve yerden ortaladı, kale sahasına gelen topu Muslera çıkıp aldı

NET FIRSAT! 21.dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında bomboş durumda kafayı Babel vurdu, şutu az farkla auta gitti

24.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanattan gelen Candeias ortasını yaptı kaleci Muslera çıkıp topu aldı

26.dakikada Halil Dervişoğlu ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

29.dakikada Emre Akbaba ceza alanına sağ çaprazdan girdi, plase bir vuruşla köşeden golü atmak istedi ancak şutu az farkla auta gitti

BİR POZİSYON DAHA! 32.dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel, savunmadan bindirme yapan Ömer Bayram'a oynadı. Ömer Bayram uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak şutu yandan auta gitti

35.dakikada Taylan ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 38.dakikada Gedson Fernandes, rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

41.dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias, Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadelenin ardından omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle dışarı çıktı.

GOL! 44.dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Halil ceza sahası dışında güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! ilk yarı bitmeden sakatlanan Candeias yerine oyuna Sio girdi









İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

49.dakikada Halil bekletmeden vurdu şutu kalecide kaldı

50.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Soner kullandı ortasına Sio kafayı vurdu şutu yandan auta gitti

﻿﻿﻿﻿﻿GOL! 53.dakikada Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle 2-0 öne geçti. Uzun atılan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştıramadı, Emre Akbaba sağ çaprazda bekletmeden vurdu ve köşeden golü attı

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 60.dakikada Gençlerbirliği takımında Halil İbrahim ve Soner çıktı yerlerine Polomat ve Murat Yıldırım girdi

﻿﻿GOL İPTAL! 65.dakikada Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle 3-0 öne geçti ancak sol kanatta topu alırken Babel'in rakibine faul yaptığı VAR incelemesi sonucu belirlendi ve gol iptal oldu

67.dakikada sol kanattan Ömer Bayram geldi yerden ortasına Halil topukla vurmak istedi ancak top auta gitti

73.dakikada savunmanın arkasına Emre Akbaba sarktı ancak topu iyi kontrol edemeyince net bir fırsattan yararlanamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada Galatasaray takımında Gedson ve Ömer çıktı yerlerine Saracchi ve Emre Kılınç girdi

74.dakikada Kerem Aktürkoğlu sağ çaprazda topu önünde buldu uygun durumda sert vurdu şutu savunmadan kornere gitti

NET FIRSAT! 75.dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu kaleci Nordfeldt son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Galatasaray takımında Halil ve Babel çıktı yerlerine Arda Turan ve Babel girdi

79.dakikada sağ çaprazda topu alan Emre Akbaba rakibini geçip yerden vurdu şutunu kaleci Nordfeldt çıkardı

82.dakikada Gençlerbirliği takımında korneri Sio kullandı arka direkte Stancu vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Galatasaray takımında Emre Akbaba çıktı yerine Mostafa Mohamed girdi

NET FIRSAT! 85.dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Falcao, uygun durumda vurdu şutu az farkla auta gitti

90.dakika Kerem uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti

Maçı Galatasaray 2-0 kazandı









Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı’nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç’ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi

Galatasaray’da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan’da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.

Gençlerbirliği’nde tek değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11’inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor’a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11’de forma giyen Sio’nun yerine Sefa Yılmaz’ı sahaya sürdü



