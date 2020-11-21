ÖZET | Gençlerbirliği - Fenerbahçe 1-5

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında şov yaptı. Erol Bulut'un öğrencileri büyük rotasyonla çıktıkları Başkent deplasmanında rakibini 5-1 mağlup etti. Perotti attığı iki gol ve Pelkas da yaptığı iki asistler maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin gollerini 14'te Mert Hakan, 47'de Sosa, 72'de Ozan Tufan ve 38 ile 69. dakikalarda Diego Perotti kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golü 31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla 20 puanla tekrar liderlik kolduğuna yükseldi. Başkent ekibi 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar...

7.dakikada Sosa'nın tehlikeli ortasında hareketlenen Fenerbahçeli olmayınca top Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'de kaldı.

GOOOOOOL | 14. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza sahasından yaptığı muhteşem vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

19.dakikada Gençlerbirliği Halil İbrahim ile gole yaklaştı. Hahil'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarıya çıktı.

20.dakikada köşe vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun vuruşu dışarı gitti

GOOOOOOL | 31.dakikada Diego Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü kaydetti. Skor 1-1 oldu.

34.dakikada Diego Perotti'nun vuruşu dışarı çıkıyor. Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırdı.

GOOOOOOL | 37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Diego Perotti topu ağlara gönderdi ve Sarı-Lacivertli takım tekrar öne geçti.

İLK YARI SONA ERDİ | 1-2

GOOOOOOL | 47. dakikada Pelkas'ın pasında Sosa ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. Skor 3-1 oldu.

57.dakikada ceza sahası içinde gönderilen topta Diego kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Altay Bayındır da kaldı.

63.dakikada Soner Dikmen ile Gençlerbirliği gole yaklaştı. Soner ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Altay topu kornere çeldi.

65.dakikada Berat Özdemir ceza sahası dışından şansını denedi. Altay Bayındır topun kontrolünü sağladı.

67.dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kontraatakta Papis Cisse müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

GOOOOOOL | 69. dakikada Perotti bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası içinden muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Perotti kendisinin 2 takımının 4. golünü kaydetti.

GOOOOOOL | 73. dakikada bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in indirdiği topu Ozan ağlara gönderdi. Skor 5-1 oldu.

Erol Bulut kadroda değişikliğe gitti!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında çıkarttığı 11 ile ters köşe yaptı. Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı için Erol Bulut, ilk 11 kararını verirken Ozan Tufan ve Caner Erkin bu sezon ilk kez 11'in dışında kaldı.

Sarı lacivertli takımın golcü ismi Samatta da Ankara'da yedek kulübesinde kendisine yer buldu. Novak ve Papiss Cisse ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış oldu.











