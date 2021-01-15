(ÖZET) Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-3

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilen Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın yönettiği 90 dakika Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karagümrük'e 3 puanı getiren goller; 22'de Biglia (P), 36'da Ndao, 88'de Sobiech'ten geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 74'te Piris (P) kaydetti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Konyaspor galibiyetinin ardından Gençlerbirliği karşısında da 3 puana uzanan Karagümrük, üst üste 2. kez kazanarak 27 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 6-0 kaybeden Gençlerbirliği ise üst üste 2. kez kaybetti, 19 puanla ateş hattında kaldı.

Karagümrük'te Balkovec, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.