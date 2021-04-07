ÖZET | Gençlerbirliği - Erzurumspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 33. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 90+3. dakikada gelen gol sonucunda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Sandro Lima ile öne geçerken 90+3. dakikada Manuel Da Costa, konuk ekibe beraberliği getirdi.

Özcan Bizati yönetiminde Gençlerbirliği'nin yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken Erzurumspor ise 2 haftalık mağlubiyet serisini beraberlik ile sonlandırdı. Gençlerbirliği, 31 maç sonunda 31 puana ulaşırken Erzurumspor ise 32 maç sonunda 28 puana yükseldi.

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Maçtan dakikalar

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu’nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

GOL | 29. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı isabetli ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Sandro Lima, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

PENALTI | 43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan’ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi.

45. dakikada Aatif’in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

PENALTI KAÇTI | 45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif’in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Leo’nun pasında topla buluşan Chahechouhe’nun vuruşunda Arda kritik hamle yaparak topu kale çizgisi önünden çeldi.

83. dakikada sağ kanattan ön direğe yapılan ortada Hasan topu indirdi. Omolo yakın mesafeden vurdu, araya Diego girerek topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Stancu ile verkaç yapan Ayiten’nin ceza sahası içerisinden vuruşu üst direkten döndü.

GOL | 90+3. dakikada ceza sahasına doldurulan topu Oltan indirdi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa (Dk.19 Diego Angelo), Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat (Dk.67 Mugni), Candeias (Dk.80 Polomat), Sefa (Dk.67 Ayite), Sandro (Dk.80 Stancu)

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo (Dk.84 Obertan), Boumal, Emrah (Dk.78 Oltan), Cenk Ahmet (Dk.90 Darri), Aatif, El Kabir (Dk.78 Gomes)

GOLLER: Dk.29 Sandro Lima (Gençlerbirliği) - 90+3 Costa (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Johansson, Piris (Gençlerbirliği) - Bergdich, Oltan, Murat Uçar (BB Erzurumspor)