ÖZET | Gençlerbirliği - Beşiktaş maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşma kar yağışı nedeniyle 19:00'dan 16:00'ya alınmıştı. Ligde kötü bir grafik sergileyen ve düşme hattında olan Ankara ekibi, yeni teknik direktörleri Mehmet Altıparmak ile çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş ise ikinci yarıdaki dalgalı performansını yeni seriler olarak devam ettirmek ve bay geçeceği hafta öncesinde galibiyet araya 3 puanla girmenin hedefinde...

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RACHID GHEZZAL'DEN HARİKA GOL

Beşiktaş maça etkili başladı ve 4. dakikada Ghezzal'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşede Rosier, Ghezzal'e pasını gönderdi. Cezayirli futbolcu rakibini geçtikten sonra şutunu attı ve şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Ghezzal'in Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.

Beşiktaş, 20. dakikada gole çok yaklaştı. Sol köşeden Ghezzal korneri ön direğe doğru kullandı. Josef kafa vuruşunu yaptı arkaya doğru açılan topa Welinton kale önünde istediği gibi vuramadı ve top az farkla direğin yanından auta çıktı.

Siyah beyazlılar bu ataktan yalnızca 1 dakika sonra, dakika 21'de gole bir kez daha çok yaklaştı. Ghezzal, savunma arkasına sarkan Aboubakar'a şık bir pas gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kamerunlu futbolcuya Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt engel oldu.

ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

31.dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Ankara ekibi Beşiktaş savunmasını eksik yakaladı ve sol kanatta Ayite boş pozisyondaki arkadaşı Candeias'a pasını gönderdi. Portekizli futbolcu kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak şutunu Ersin çıkardı.

İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıya da etkili başladı. 47. dakikada Ljajic, ceza sahası önünde bulunan Ghezzal'e pasını attı. 28 yaşındaki futbolcu çalımını attıktan sonra ayak için şutunu gönderdi, top yandan auta çıktı.

GHEZZAL 2'Yİ ATIYORDU AMA...

55.dakikada Beşiktaş Ghezzal ile 2. gole yaklaştı. Sol kanatta Adem Ljajic, savunmadan topu kazandı ve ceza sahasına girdi. İçeriye gönderdiği top arkaya açıldı. Orada yer alan Ghezzal şutunu çekti ancak savunmada Polomat şutu engelledi.

SAKATLANARAK ÇIKTI

Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Ghezzal, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini N'Koudou'ya bıraktı.

Maça kar yağışının az olması nedeniyle beyaz topla başlanmıştı. Ancak kar yağışını yoğunluğunu artırınca 63. dakikada turuncu topla karşılaşma devam etti.

CENK'İN ŞUTUNU NORDFELDT ENGELLEDİ

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Josef de Souza'nın savunma arasından attığı pasla hareketlenen Cenk Tosun, topu düzelttikten sonra şutunu attı, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu kornere çıkardı.

LARİN NET POZİSYONU KAÇIRDI

76. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Adem Ljajic, sol kanattan Gençlerbirliği savunmasının az yakalandığı bir atakta Larin'i kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Larin şutunu attı ancak Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.

CENK TOSUN GOLLE DÖNDÜ

89. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Cenk Tosun, ayak içiyle şutunu attı, top ağlarla buluştu: 0-2. Cenk, çıktığı ilk Süper Lig maçında golle buluştu.

90+4'te ceza sahasının solunda Josef topla buluştu ve pasını Cenk Tosun'a gönderdi. Milli futbolcu, topu düzelttikten sonra şutunu çekti ve durumu 3-0'a getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek zirve yarışını bırakmadı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Candeias, Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Stancu)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Welinton, Necip Uysal, Rosier, Dorukhan Toköz, Josef, Atiba, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Ljajic (Dk. 78 Mensah), Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun)

GOLLER: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 - Dk. 90+4 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Ayite, Furman, Candeias (Gençlerbirliği) - Josef, Dorukhan (Beşiktaş)