ÖZET | Gençlerbirliği - Başakşehir maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir, 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde Polomat, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir, ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 28. maçı sonunda 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Gençlerbirliği ise 27. maçı sonunda 21 puanla ligin son sırasında kaldı.

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Maçtan dakikalar

28. dakikada maçın en net pozisyonunu Başakşehir yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortada bomboş pozisyonda Mehmet Topal'ın kafa vuruşu auta gitti.

45. dakikada Gençlerbirliği sağ kanattan korneri kullanırken Furman'ın ortasında yakın mesafeden Sandro Lima'nın kafa vuruşu üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

65. dakikada Deniz Türüç, sağ kanatta Diego'dan topu kurtardı. Ceza sahasına girerken sağ ayakla çektiği şutunu Nordfeldt çıkardı.

68. dakikada Ayite'nin sağ kanattan yaptığı ortada Sandro Lima'nın kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Edin Visca oyunda

71. dakikada Başakşehir'de yaklaşık iki aylık bir aranın sonrasında takıma dönen Edin Visca, Aleksic'in yerine oyuna girdi.

73. Gençlerbirliği'nde savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sandro Lima, ceza sahası içi sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparken Volkan, vuruşu çıkarmayı başardı.

80. dakikada Rafael'in sağ kanattan yaptığı ortaya Demba Ba'nın penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

KIRMIZI KART | 88. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat, Rafael'i arkadan çekerek ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

GOL | 90. dakikada Başakşehir'de Tolga Ciğerci'nin şutunu kaleci Nordfeldt elinden kaçırdı ve dönen topta Demba Ba, topu ağlara göndererek Başakşehir'i öne geçirdi: 0-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig | Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman (Dk.84 Mugni), Soner Dikmen (Dk. 90 3 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Lima

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye) , Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)

Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)