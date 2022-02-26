(ÖZET) Gençlerbirliği-Balıkesirspor maç sonucu: 2-0

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 33'e yükselterek maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti. Başkent ekibine kritik 3 puanı getiren goller; 29. ve 67. dakikalarda Blessing Eleke'den geldi. 4 maçtır kaybeden Balıkesirspor ise 11 puanla son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

13. dakikada Ömürcan Artan’ın sağ çaprazdan topu ceza sahasına yükseltti. Kale önünde yükselen topa kafa vuruşu yapan Alıcı topu az farkla auta gönderdi.

29. dakikada orta sahada serbest vuruş kullanan Dmytro topu arka direğe gönderdi. Barış Alıcı’nın kafa vuruşu ile kale önüne gelen topa dokunan Eleke meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

38. dakikada orta sahada topla buluşan Grechyshkin, ceza sahası dışında olan Alıcı’ya gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazdan Alıcı’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğinden dışarı çıktı.

49. dakikada Metahan Mert’in kendi sahası içinden gönderdiği topu Lima rakip yarı sahasında yakaladı. Altıpas bölgesine kadar ilerleyen Lima topu kaleci Özmen’in önüne bıraktı.

67. dakikada sol kanattan Lualua’nın açtığı ortayla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Eleke topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün xx, Kemal Mavi xx, Ogün Kamacı xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere xx, Serdarcan Eralp xx (Rahmetullah Berişbek dk. 85 ?), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Lima xx, Lualua xx (Tshibola dk. 85 ?), Eleke xxx (Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Sallalich, Aksel Aktaş, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx (Bilalli dk. 60 x), Cumali Bişi xx (Muhammed Ali Doğan dk. 60 x), Kore xx (Anıl Taşdemir dk. 82 x), Oto'o xx (Hüseyin Karabey dk. 70 x), Kethevoama xx (Birol Parlak dk. 61 x), Halil Çolak xx, Ambrose xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Eleke (dk. 29 ve 67) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Musa Şahindere (Gençlerbirliği), İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)