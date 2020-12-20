ÖZET | Gençlerbirliği - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent derbisinde kozlarını paylaştı. Son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini 58. dakikada Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ve 74. dakikada konuk ekipten Saba Lobzhanidze kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12. puana, Ankaragücü ise 9 puana yükseldi. Gençlerbirliği gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise zorlu maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Gençlerbirliği’nde Berat’ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Polomat’ın, bekletmeden çektiği sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Emre Güral ceza sahası içinde vuruşu yaptı. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

33. dakikada Emre Güral yüzde yüz pozisyonda ceza sahası içinde topu Saba Lobzhanidze'ye bıraktı. Lobzhanidze'nin vuruşu dışarı gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı...

36. dakikada Candeias ile Gençlerbirliği inanılmaz bir pozisyon yakaladı. Candeias'ın vuruşunda Ricardo topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı...

GOOOL | 58. dakikada Gençlerbirliği Ankaragücü karşısında Berat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Murat Yıldırım asisti yapan isim oldu.

GOOOL | 74. dakikada Saba Lobzhanidze durumu 1-1 yaptı. Emre Güral asisti yaptı.

90+5'de Gökhan Altıparmak kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Gençlerbirliği - Ankaragücü 11'ler...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Arda, Ömürcan, Polomat, Berat, Murat, Piris, Candeias, Sefa, Stancu

Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Erdi, Sarlija, Atila, Atakan, Pinto, Ender, Endri, Saba, Emre Güral