(ÖZET) Gençlerbirliği-Alanyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında lider Alanyaspor 'u ağırladı. Mücadeleyi Başkent ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Alınan bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı ve Alanyaspor da ilk yenilgisini zorlu deplasmanda aldı. Maçın son anları nefes keserken, Bakasetas bir penaltı atışından yararlanamadı. Başkent ekibi aldığı galibiyetle kötü gidişata 'dur' dedi.

Böylece Aytemiz Alanyaspor zirvede 23 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise alt taraflardan kurtulmak adına hayati 3 puanı hanesine yazdırarak 8 puana ulaştı.

Maçtan dakikalar

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Alanyaspor oldu. Maçın 8. dakikasında Gençlerbirliği kalecisi başarılı kurtarış ile skordaki dengenin bozulmasına izin vermedi. Bakasetas ceza sahası dışından yerden direk dibine çok güzel bir vuruş yaptı. Nordfeldt son anda uzanıp topu kornere gönderdi.

13. dakikada öbu kez atağa kalkan taraf ev sahibi Gençlerbirliği oldu. Piris'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sol çaprazdan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti. Bu pozisyon için ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

Gençlerbirliği'nden üst üste ataklar

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde Johansson ceza sahası yayına doğru sokulurken Mustafa Pektemek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Gençlerbirliği tehlikeli bir noktadan duran top şansı yakaladı. Serbest vuruşu Candeias kullandı. Barajdan seken top taca çıktı. Bu atağın ardından Başkent ekibi bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Candeias gelişine bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha tehlikeli geldi. Stancu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Candeias'ın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta Marafona topu çeldi. Seken topa Johansson gelişine bir vole vurmak istedi.

Berat Özdemir'den güzel gol

GOL | Mücadelenin 41. dakikasında ev sahibi Gençlerbirliği, Berat Özdemir uzaktan sert şut ile Marafona'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışında, yayın biraz solunda topla buluşan Berat çok sert bir vuruş yaptı ve direk dibinden topu ağlara gönderdi.

VAR uyardı

45+2. dakikada ilginç anlar yaşandı. Fırat Aydınus, faul kararı vermişti. Alanyaspor frikik kullanacaktı. VAR, müdahalenin ceza sahası içinde olduğunu belirtti ve Fırat Aydınus'u izlemeye davet etti. Fırat Aydınus pozisyonu izledikten sonra faul yok dedi. Hakem atışıyla oyun başladı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısına atak başlayan taraf Alanyaspor oldu. 47. dakikada Salih, derin bir pasla Bareiro'yu ceza sahasında topla buluşturmak istedi. Arda çok kritik bir hamle ile topun Bareiro'ya ulaşmasına izin vermedi.

53. dakikada Gençlerbirliği, Alanyaspor yarı sahasında boş alanı buldu ancak uygun pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Polomat sol kanattan ceza sahasına dopru sokulup Sio'yu gördü. Sio'nun vuruşunda top Stancu'ya çarptı ve Rumen oyuncu ofsayt pozisyonunda yakalandı.

Candeias farkı 2'ye çıkardı

Mücadelenin 75. dakikasında Gençlerbirliği hızlı atak şansı buldu ve yıldız futbolcusu Candeias ile skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Sio'nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Candeais çok şık bir vuruş yaptı ve köşeden ağlara gönderdi.

VAR ve penaltı

78. dakikada VAR, Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon için Fırat Aydınus'a izleme önerisi yaptı. Fırat Aydınus pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Penaltı kararının ardından saha bir anda karıştı. Bakasetas yerde, yüzünü tutuyor. Zargo Toure'yi takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Hakem iki oyuncuyu da yanına çağırarak sarı kart gösterdi.

83. dakikada kazanılan penaltı atışında Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas skoru 2-1'e getirdi.

Penaltı kaçtı

90+2'de Steven Caulker, Arda ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve sağlık görevlileri oyuna girdi. Fırat Aydınus bu hava topu mücadelesini incelemek için kenara geldi.VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı.

90+5. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Bakasetas'ın penaltısını çıkardı.

Maçın 90+6. dakikasında sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor kalecisi Marafona kafayı vurdu ama top az farkla üstten auta gitti.

Çağdaş Atan'a kırmızı kart

Mücadelenin son anlarında gerginlik üst noktaya çıktı. Fırat Aydınus yardımcısının uyarısı ile Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma sona erdi ve Gençlerbirliği 2-1'lik üstünlükle sahadan ayrıldı.

Maçın 11'leri

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xxx, Zargo xxx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?) Berat Ayberk Özdemir xxx (Murat Yıldırım dk. 78 xx), Mendoza xxx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz ?, dk. 85), Stancu xx (Gökhan Altıparmak dk. 63 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx (Umut Güneş dk.87 ?), Siopis x (Efkan Bekiroğlu dk. 63 xx), Salih Uçan xx (Berkan İsmail Kutlu dk. 79 ?) Davidson xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 ?), Bakasetas xx, Mustafa Pektemek x (Adam Bareiro dk. 46 xx), Babacar x

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40), Candeias (dk. 75) (Gençlerbirliği), Bakasetas (dk. 83 pen.) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Polomat, Sio, Zargo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bakasetas, Berkan İsmail Kutlu (Alanyaspor)