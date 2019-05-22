(ÖZET) Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Gazişehir'e galibiyeti getiren goller 43 ve 69'da Poepon'dan geldi.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 26 Mayıs pazar günü saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

Nasıl tur atlarlar?

Ev sahibi ekibin finalist olabilmesi için 3 farklı kazanması gerekiyor. Galibiyet, beraberlik ve gollü iki farklı yenilgilerde de Gazişehir rakibini eliyor.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay – Uğur, Yalçın, Poepon (Dk.74 Sow) Segbefia, Oğulcan (Dk. 78 Kenan), Gökhan (Dk. 58 Kerim), Mehmet Erdem, Oğuz, Bjarnason, Erhan

OSMANLIPOR: Karcemarskas – Caner (Dk. 46 Gueye), Ali Eren, Sinan (Dk.74 Galip) Erıc, Burhan, Hasan, Mertan, Numan, Lembı, Anıl

GOLLER: Dk. 43-69 Poepon (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Caner, Mertan (Osmanlıspor) Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep)



