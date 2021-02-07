(ÖZET) Gaziantep-Galatasaray maç sonucu: 68-61
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray, zorlu Gaziantep deplasmanından eli boş döndü. Sarı-Kırmızılılar son çeyrekte etkili olsa da Güneydoğu ekibine 68-61 yenildi, 20. maçında 13. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Empera Halı Gaziantep dün de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray'a geçit vermedi. Coach Ekrem Memnun yönetiminde yeni bir sayfa açan Sarı-Kırmızılılar, özellikle son çeyrekte rakibine yetişmek için iyi bir mücadele ortaya koysa da bu çabası yetmedi ve Gaziantep'e 68-61 kaybetti. Bu sonuçla Empera Halı Gaziantep ligdeki 10. galibiyetine ulaşırken Galatasaray 13. kez mağlup oldu.