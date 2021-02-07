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(ÖZET) Gaziantep-Galatasaray maç sonucu: 68-61

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray, zorlu Gaziantep deplasmanından eli boş döndü. Sarı-Kırmızılılar son çeyrekte etkili olsa da Güneydoğu ekibine 68-61 yenildi, 20. maçında 13. mağlubiyetini aldı.

07 Şubat 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Gaziantep-Galatasaray maç sonucu: 68-61

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Empera Halı Gaziantep dün de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray'a geçit vermedi. Coach Ekrem Memnun yönetiminde yeni bir sayfa açan Sarı-Kırmızılılar, özellikle son çeyrekte rakibine yetişmek için iyi bir mücadele ortaya koysa da bu çabası yetmedi ve Gaziantep'e 68-61 kaybetti. Bu sonuçla Empera Halı Gaziantep ligdeki 10. galibiyetine ulaşırken Galatasaray 13. kez mağlup oldu.


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