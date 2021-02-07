(ÖZET) Gaziantep-Galatasaray maç sonucu: 68-61

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Empera Halı Gaziantep dün de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray'a geçit vermedi. Coach Ekrem Memnun yönetiminde yeni bir sayfa açan Sarı-Kırmızılılar, özellikle son çeyrekte rakibine yetişmek için iyi bir mücadele ortaya koysa da bu çabası yetmedi ve Gaziantep'e 68-61 kaybetti. Bu sonuçla Empera Halı Gaziantep ligdeki 10. galibiyetine ulaşırken Galatasaray 13. kez mağlup oldu.



