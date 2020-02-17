Süper Lig'de 22. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci devre bir hayli hareketli geçti. Gaziantep, 52'de Andre Sousa ile golü bulurken, 56'da penaltıya sebebiyet veren Ivanildo Fernandes, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Topun başına geçen Muhammet Demir, direği nişanlarken, Gaziantep ekibi, 61'de bir penaltı daha kazandı. Montassar Talbi'nin eline çarpan topun ardından penaltı noktasını gösteren Ali Palabıyık, genç futbolcuya sarı kart verdi. Kart sınırında olan Talbi, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İstanbul deplasmanında Rize'de Ivanildo ve Talbi forma giyemeyecek.

Sumudica çılgına döndü

Sumudica, penaltıyı bu sefer Maxim'in atmasını istedi fakat ısrarla topu bırakmayan Muhammet, bu sefer topu üstten dışarı gönderdi. Muhemmet Demir'in 4 dakikada 2 penaltı kaçırmasının ardından çılgına dönen Rumen teknik adam soyunma odasına yönelip geri döndü.

Muhammet Demir soyunma odasına gitmek istedi

Muhammet Demir 67. dakikada kenara gelirken, oyuna Patrick Twumasi dahil oldu. Oyundan alınmasına tepki gösteren Muhammet, direk soyunma odasına gitmek isterken, teknik ekip, tecrübeli futbolcuyu zorlukla sakinleştirdi.

Skoru Djilobodji belirledi

Skoru belirleyen gol ise 90'da Djilobodji'den geldi. Bu golün ardından Gaziantep futbolcuları, yedek kulübesinde yer alan Muhammet'in yanına gitti. Mücadele Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Puanını 30'a yükselten Gaziantep, 9. sıradaki yerini korudu. Ateş hattından uzaklaşamayan Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. sırada yer aldı.



