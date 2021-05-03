ÖZET | Gaziantep FK - Sivasspor maçı maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, 5.sıra için kritik bir maça çıktı. Rıza Çalımbay'ın ekibi ilk yarıda Gradel'in attığı golle maçı 1-0 kazandı ve müthiş bir çıkışa imza attı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sezonun 22.haftasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor 14.sırada yer almıştı. Bu maçın ardından 16 haftada hiç kaybetmeyen Sivasspor, 58 puanla 5.sıraya yükseldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşayan Sivasspor, yerini korursa Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanamaması durumunda yine Avrupa Kupaları fırsatı yakaladı.

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