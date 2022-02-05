ÖZET | Gaziantep FK - Sivasspor maç sonucu: 5-1

Gaziantep FK ile Sivasspor Süper Lig 'de 24. hafta maçında kozlarını paylaştı. Erol Bulut'un öğrencileri Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Yiğidolar'ı 5-1 gibi farklı skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ev sahibi takımın gollerini 6 ve 41. dakikalarda Papy Djilobodji, 12. dakikada Muhammet Demir, 70. dakikada Maxim penaltıdan ve 76. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 29. dakikada Dimitris Goutas'tan geldi.

Konuk ekipte 63. dakikada Mustapha Yatabare kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Sivasspor mücadeleye 10 kişi devam etti.

Ev sahibi takımda Muhammet Demir ve konuk ekipte Goutas bu sezon ki gol sayılarını 5'e çıkarttı.

Gaziantep FK bu galibiyetle birlikte bu sezon sahasında yenilmeme serisini 11 maça çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadele Mustafa Kürşad Filiz'in ilk düdüğü ile başladı...

GOOOL | 6. dakikada Gaziantep FK Djilobodji'nin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

GOOOL | 12. dakikada Muhammed Demir harika bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Tecrübeli golcü bu sezonki 5. golünü kaydetti.

GOOOL | 29. dakikada Faycal Fajr'ın ortasında Goutas skoru 2-1 yaptı. Yunan futbolcu bu sezon ki 5. golünü attı.

GOOOL | 42. dakikada bir kez daha sahneye Djilobodji çıktı ve Gaziantep FK lehine farkı ikiye çıkarttı. Djilobodji aynı zamanda maçtaki ikinci golünü atmış oldu.

GOOOL | 45+2. dakikada ( İPTAL) Kitsou ceza sahası dışından bekletmeden vurdu. Ali Şaşal'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Skor 4-1 oldu. Ancak VAR müdahalesi sonrası gol iptal edildi...

İlk yarı 3-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı...

KIRMIZI KART | 63. dakikada Mustapha Yatabare Sivasspor'da direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı...

GOOOL | 70. dakikada Alexandru Maxim penaltıdan skoru 4-1 yaptı.

75. dakika Max Gradel vurdu Günay ve direk gole izin vermedi. Sivasspor farkı kapatma şansı yakalamıştı.

GOOOL | 76. dakikada Furkan Soyalp ceza sahası dışından harika bir gol attı ve skor 5-1 oldu.

Gaziantep FK - Sivasspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.



