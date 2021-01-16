ÖZET | Gaziantep FK - Kayserispor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sumudica sonrası ilk lig maçına çıkan Gaziantep FK, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep FK; 31. dakikada Kvrzic'in kendi kalesine, 77. dakikada Maxim'in penaltı golüyle rakibini mağlup ederken Kayserispor'un tek golü 61. dakikada Kolovetsios'tan geldi. Gaziantep, eski teknik direktörü Sumudica'nın ayrılığı sonrası ilk lig maçında galibiyete ulaşırken Kayserispor ise yeni hocası Dan Petrescu yönetimindeki ilk lig maçında istediğini alamadı.

Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 16, iç sahadaki galibiyet serisini ise 4 maça çıkaran Gaziantep FK, 18 maç sonunda puanını 34 yaparken 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Kayserispor, 18. maçında 16 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.

GOL | 31. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ortasında altı pasta Kvrzic, ters bir vuruş yaptı ve Gaziantep öne geçmeyi başardı: 1-0.

37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

47. dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Vetrih’in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

50. dakikada Mirallas’ın pasında kaleciyle karşıya kalan Muhammet Demir’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan’ın kucağında kaldı.

GOL | 61. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Daniel Avramovski'nin ortasında kafa vuruşunu yapan Dimitrios Kolovetsios, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Henrique'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruş yan direkten döndü.

PENALTI | 72. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanattan ceza sahası içine giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, ilk anda korneri gösterse de VAR incelemesi sonucunda penaltı kararını verdi.

GOL | 77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Maxim, Gaziantep'i yeniden öne geçirdi: 2-1.

89. dakikada Henrique'nin ceza alanına ortasına İlhan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Gaziantep FK mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

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Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Güray Vural, Amedej Vetrih, Alexandru (Junior Morais dk. 84), Kevin Mirallas (Zvonimir Kozulj dk. 70), Kenan Özer (Enver Cenk Şahin dk. 67), Muhammet Demir

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich (Nurettin Korkmaz dk. 83), Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Yaw Ackah dk. 46), Aaron Lennon (Gustavo Campanharo dk. 46) , Daniel Avramovski (Emre Demir dk. 86), Pedro Henrique, Wilfried Kanga (İlhan Parlak dk. 83)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Muğdat Çelik, Adem Doğan

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k.), Alexandru (dk. 75 pen.) (Gaziantep FK), Dimitrios Kolovetsios (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga, Kvrzic (Kayserispor)