(ÖZET) Gaziantep FK - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 26'da İlhan Parlak'ın golüyle öne geçen konuk takımın üstünlüğü 1 dakika sürdü. 27'de sahneye çıkan Alexandru Maxim, sonucu belirledi.

1-1 biten 90 dakikanın ardından 43 puana yükselen Gaziantep ekibi, ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor ve Göztepe 'nin ardından ligden düşen diğer takımlar Çaykur Rizespor ile Altay oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan konuk takımda topun başına geçen Onur Bulut’un ortasında topa iyi yükselen Gustavo’nun kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

23. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Recep Niyaz Figueiredo’ya oynadı. Topla buluşan Figueiredo’nun ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Lung kurtardı.

GOL | 26. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan İbrahim Akdağ’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

GOL | 27. dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında topla buluşan Maxim, topu sürükleyerek ceza alanı içerisine sokuldu. Maxim’in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

33. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Maxim topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi golden önce faul olduğunu tespit etti.

51. dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim’in ortasında topu önünde bulan Ertuğrul Ersoy’un vuruşu az farkla auta çıktı.

54. dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında Abdulkadir Parkmak’ın ara pasında topla buluşan Carole’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Günay kurtardı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emrah'ın çaprazdan şutu direkten döndü.

76. dakikada Gaziantep FK sağ taraftan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Maxim’in ortasında topa iyi yükselen Sagal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç – Djilobodji, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 63 Merkel), Sagal, Maxim, Mirza Cihan (Dk. 46 Muhammet Demir), Figueiredo (Dk. 74 Hamza Mendyl)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Mane), Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Hayrullah Erkip), Emrah Başsan (Dk. 81 Emre Demir), İlhan Parlak (Dk. 38 Karahan Yasir Subaşı)

GOLLER: Dk. 27 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 26 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Maxim (Gaziantep FK), İbrahim Akdağ, Karahan Yasir Subaşı, Carole (Yukatel Kayserispor)