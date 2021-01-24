(ÖZET) Gaziantep FK - Hatayspor maç sonucu: 1-1

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybeden ve 26 maç sonra rakip kalede suskun kalan Gaziantep Futbol Kulübü, 21. hafta maçında Hatayspor'u konuk etti. Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıktı. İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında da serisini sürdürdü.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gaziantep'in 30'da Jefferson ile bulduğu gole Hatayspor 90+8'de Morais (KK) ile cevap verdi.

Yeni hocası Sa Pinto ile çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Gaziantep, 35 puanla 4. sıradaki yerini korudu. 1 puanı son saniyede kurtaran Hatayspor ise 32 puanla 6. sırada yer aldı.

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